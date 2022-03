Blatter-Platini, Infantino, Qatar: enquêtes tous azimuts sur le foot mondial

Michel Platini et l'ancien président de la Fifa, Sepp Blatter.

Attribution du Mondial-2022, mise en cause du patron de la Fifa Gianni Infantino, affaire Blatter-Platini: le football mondial fait l'objet d'une multitude de procédures, comme le procès en appel visant Nasser Al-Khelaïfi, président de beIN et du PSG, et l'ex-dirigeant Jérôme Valcke, qui s'ouvre lundi.

