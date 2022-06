Bakkali, Warholm, Thompson-Herah... les enjeux du Meeting international Mohammed VI

Sofiane El Bakkali au meeting de Doha (Ligue de Diamant), ce vendredi 13 mai.

© Copyright : AFP

Le retour du phénomène norvégien Karsten Warholm, champion olympique et recordman du monde du 400 m haies, attire tous les regards sur le meeting de Ligue de diamant de Rabat dimanche, où s'alignent la star locale Soufiane El Bakkali et la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah.

Par Le360sport