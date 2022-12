© Copyright : Mhand Oubarka / Le360 (capture image vidéo)

Cris de joie, klaxons de voitures, youyous et chants... Les célébrations à Agadir ont été à la hauteur de l’exploit historique des Lions de l’Atlas, qui se qualifient pour la première fois en quarts de finale de la Coupe du monde. Les images d’une nuit blanche.

Tout comme dans l'ensemble du pays, les Gadiris ont envahi les rues de leur ville, dès que le coup de sifflet final du match Maroc-Espagne a retenti, pour fêter la qualification historique des hommes de Regragui pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Entre cris et larmes de joie, klaxons, youyous et chants, les Gadiris ont célébré jusqu’à très tard dans la nuit leur fierté et leur joie, que les mots à eux tout seuls ne suffisent pas à exprimer.

«Je suis très heureuse de la qualification du Maroc, ce n’est pas uniquement une joie marocaine mais une fierté arabe. Vive le Maroc», s'est exclamée une supportrice des Lions de l’Atlas, interrogée par Le360.

«Le match a été difficile mais tous les joueurs ont été à la hauteur et ont réussi à remporter la partie. Je veux saluer le coach et toute l’équipe pour l’immense effort qui a été fourni», s’est réjoui un autre supporter.

Pour la première fois de son histoire, le Maroc a atteint hier, mardi 6 décembre 2022, les quarts de finale de la Coupe du monde, battant l'Espagne aux tirs au but 3-0, au stade Education City, à Doha.