Achraf Hakimi, Walid Regragui et Yassine Bounou nommés pour les trophées The Best

Achraf Hakimi, Walid Regragui et Yassine Bounou.

© Copyright : DR

Achraf Hakimi, latéral droit des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, portier de la sélection nationale, et Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, font partie des nommés pour The Best.

Lire l'article sur notre site: le360sport.ma

Par Le360sport