Un petit garçon de quatre ans, Hussein, a disparu le samedi 17 octobre à 14 heures dans des circonstances mystérieuses au village d'Ait Hamou, dans la région de Chtouka Ait Baha. Les recherches sont en cours par sa famille, la Gendarmerie Royale et les autorités locales. Le360 s'est rendu sur place.

Samedi 17 octobre aux alentours de 14 heures, Hussein, âgé de 4 ans, a disparu après avoir échappé à la vigilance de ses parents alors qu’il jouait devant le domicile familial.

Contactée par Le360, sa cousine a expliqué que le petit Hussein a échappé à la vigilance de ses parents une trentaine de minutes.

«Quand sa maman est sortie, elle ne l’a pas trouvé. Elle a demandé aux voisins, qui sont aussi des membres de sa famille, mais personne ne l’avait vu, elle a donc contacté la Gendarmerie Royale et les recherches ont commencé, mais pour l’instant, nous n’avons aucune nouvelle», a-t-elle indiqué.

«Les voisins ont entendu le bruit d'une moto aux alentours de 14-15 heures mais nous ne savons pas si cela à quelque chose à voir avec la disparition de Hussein», a indiqué son oncle au micro de le360.

Lors de sa disparition, l’enfant portait une chemise à rayures bleues et rouges, ainsi qu’un pantalon gris.

La Toile s’est aussi mobilisée pour venir en aide à la famille, de nombreux posts ont relayé cette disparition, survenue dans des circonstances mystérieuses.

Les autorités locales et la Gendarmerie Royale, sont mobilisés, avec des chiens renifleurs, et poursuivent actuellement activement les recherches.

Cette disparition intervient dans un contexte marqué par l'augmentation des affaires de disparition d’enfants et d'actes pédophiles, qui préoccupent et inquiètent la société et les autorités. Les affaires du petit Adnane à Tanger, et de la petite Naima, à Zagora, sont encore très vivaces dans les esprits.