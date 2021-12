© Copyright : Saïd Kadry / Le360 (capture image vidéo)

Les travaux de réaménagement et de transformation de la forêt diplomatique de Tanger en un parc urbain viennent d'être achevés. Le360 vous offre des vues aériennes en avant-première.

Alors que le chantier de rénovation et de transformation de la forêt diplomatique de Tanger a pris fin, cette forêt a été réaménagée de façon à abriter un vrai parc urbain, offrant un accueil amélioré aux visiteurs, tout en le sensibilisant à la nécessité de préserver cet environnement.

Le projet de création de ce parc urbain a été financé par plusieurs partenariats, avec un budget de plus de 42 millions de dirhams.

La réhabilitation de la forêt diplomatique de Tanger, jouxtant le plus grand hôpital universitaire du Maroc et les quartiers périphériques de la ville, s'est caractérisée par la possibilité pour les enfants et les sportifs de profiter des équipements offerts par cet espace qui s'étend sur une superficie de plus de 256 hectares, et comprend environ 9 kilomètres de sentiers aménagés pour la course à pied.

Plusieurs structures sanitaires ont été implantées dans le parc dont quatre toilettes pour femmes, trois toilettes pour hommes et des toilettes dédiées aux personnes à besoins spécifiques.

Sans oublier les aires de jeux pour enfants, dotés d’équipements spécifiques, et près de 40 tables de pique-nique en bois, sans compter des dizaines de poubelles.