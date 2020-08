© Copyright : Le360

Les espaces verts de la la route côtière entre Rabat et les plages de Témara connaissent chaque soir une grande affluence. Petite balade.

Chaque jour, à partir de 18h00, des groupes de jeunes et des familles entières «prennent d'assaut» cette côte que les autorités ont équipée d'une série d'infrastructures dédiées aux enfants ou aux jeunes avec des terrains de proximité, des zones de jeux, un circuit skateboard, des pistes pour promeneurs et joggeurs.

Chaque soir et jusqu’à une heure tardive de la nuit, cette corniche est pleine à craquer. Jeunes, et moins jeunes, hommes et femmes y viennent presque de tous les quartiers de Rabat pour rechercher de la fraîcheur et la douceur du vent de la mer.

La sécurité est garantie grâce à la vigilance des équipes de police et des éléments des forces auxiliaires. Le nettoyage des lieux est assuré par les services de la municipalité et de la société de distribution de l'eau et de l'électricité (REDAL).

Plusieurs personnes, interrogées par Le360, ont salué l'initiative royale qui a permis la réhabilitation et le réaménagement de cette zone dont les travaux ont nécessité un investissement public de plus de 100 millions de dirhams.

Deux maîtres d'ouvrages ont été au centre de la réalisation de cet important projet la société Rabat Aménagement et l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bouregreg.