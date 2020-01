© Copyright : Le360

La célèbre avenue Mohammed V, qui parcourt la grande Médina de Rabat, vient d'être libérée des marchands ambulants et des étalages qui occupaient l'espace public, a constaté, sur place, Le360. Petite balade.

Cette avenue connue également par les Rbatis sous le nom de Lagza a été rajeunie et embellie par la société Rabat Aménagement, une entreprise relevant de la Wilaya de Rabat.

Il y a une semaine, les autorités locales ont strictement interdit les étalages qui débordaient les boutiques, les magasins et les gargotiers, rendant la voie plus libre et facile à la circulation des gens. Les habitants et les commerçants de cette artère ont salué les récentes décisions des autorités, souhaitant qu'elles soient respectées.

«Nous avons encore un seul regret, souligne un habitant, celui de voir les voitures circuler dans cette rue piétonnière. Nous espérons que les autorités ferlmeront la circulation aux voitures et camions sur ce tronçon de la Médina.»