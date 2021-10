© Copyright : le360

Après un début de saison scolaire signé Covid-19, les écoles maternelles et primaires ont réouvert leurs portes pour accueillir les enfants, mais sous conditions de respecter les mesures de précaution dictées par le protocole sanitaire. Reportage.

Les élèves ont repris le chemin de l’école, dès le vendredi 1er octobre 2021, date de la rentrée scolaire, au titre de l’année 2021-2022. Et tout comme pour l’enseignement collégial, secondaire et supérieur, les écoles maternelles et primaires ont ouvert leurs portes, mais cette fois-ci, bon nombre de mesures de protection sont mises en place pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Salima Benrassi, responsable pédagogique dans une école maternelle, explique que «la reprise scolaire au titre de l’année 2021-2022 s’est passée dans les meilleures conditions, selon le protocole sanitaire mis en place par les ministères de l’Education nationale et de la Santé. C’est pour cela que notre établissement a mis en place un dispositif interne pour veiller au bon déroulement de cette nouvelle saison scolaire, notamment le respect de la distanciation sociale, la désinfection des mains et des lieux et le port des masques».

«Pour plusieurs parents, la reprise scolaire en présentiel permet à leurs enfants de s’immerger dans un environnement d’apprentissage et d’échange avec les camarades. Malgré tous les efforts déployés par les parents pendant cette période de crise sanitaire, le rôle de l’école demeure inchangeable, mais surtout primordial dans l’éducation de nos enfants», explique une maman.

A Casablanca, comme dans toutes les villes du Royaume, la rentrée scolaire s’est déroulée sous le signe du Covid-19, qui impose le respect strict du protocole sanitaire et des gestes barrières, notamment le port du masque obligatoire à l'intérieur des classes, la désinfection et le lavage fréquent des mains, la prise de température et l'aération des salles.