Malgré les nouvelles décisions interdisant de quitter Casablanca ou de s’y rendre, la gare routière d’Oulad Ziane a ouvert ses portes ce lundi 27 juillet aux voyageurs. Les détails.

Une mesure à titre exceptionnel? Notre équipe sur place, ce lundi 27 juillet, n’a pas pu obtenir de réponse, mais plusieurs personnes interrogées confient que les autorités ont décidé de fermer les yeux, afin de laisser davantage de temps aux voyageurs afin qu'ils puissent retrouver les leurs pour Aïd Al-Adha.

Tous les voyageurs que nous avons interrogés ne disposaient pas d’autorisation exceptionnelle de déplacement et tous n’avaient pas non plus réservé leurs billets.

Les autocars, remplis à raison de 75% de leur capacité, quittent la gare routière et y débarquent des voyageurs comme si de rien n’était.

Cependant, comme à la veille de chaque grande fête, les voyageurs se plaignent du prix des billets, surtout pour les voyages vers Béni Mellal, Marrakech, Ouarzazate, ou encore Zagora.

Par exemple, un aller simple pour Marrakech coûte 160 dirhams, au lieu de 60 dirhams en temps normal, et pour aller à Ouarzazate, il faut débourser 400 dirhams, au lieu de 200.