Dans la capitale du Souss, le grand marché El Had est une des destinations privilégiées aussi bien des habitants du cru que des visiteurs. Or, en ces temps de pandémie, on y manque du strict minimum. Le360 s’est rendu sur place et vous fait part des plaintes de nos concitoyens, preuve à l’appui.

Abdelfettah El Hamil, un commerçant à Souk El Had, ne mâche pas ses mots. «Il n’existe pas de services de santé. Pour ceux qui ont des maladies chroniques et qui ont un besoin urgent, ou ceux qui veulent faire leurs ablutions avant de faire leurs prières, ils n’ont qu’à prendre leur mal en patience. Il n’y a même pas de toilettes ici», dit-il le cœur serré.

Bâti sur une superficie de plus de 13 hectares et abritant plus de 3.000 commerces, ce marché employant plus de 10.000 personnes est des plus animés. Il offre de multiples produits allant des épices aux articles ménagers en passant par la restauration et près de 20.000 visiteurs s’y rendent chaque jour. C’est ce qui fait de ce souk une référence.

«Or, voilà que cela fait deux ans que nous ne disposons pas du strict minimum», ajoute notre interlocuteur. Un autre, tout aussi bien informé, rappelle que pas moins de 170 millions de dirhams ont été investis pour réaménager ce grand marché. «On a tenu à adoucir l’extérieur, mais on n’a oublié le fond. Et le résultat est là: on est sans eau et sans toilettes», dit-il, amer.

Bouchaib Kabili, président de l’association des commerçants de Souk El Had, s’indigne de cet état fait. Pour lui, «c’est dommageable aux commerçants et aux visiteurs. Imaginez une femme accompagnée de son petit enfant et que ce dernier a un besoin pressant, que fera-t-elle? Il faut que les responsables nous explicitent les raisons de leur décision».

Le360 a porté ces questionnements au Conseil communal de la ville d'Agadir. Son vice-président Mohamed Benfkih affirme que les projets de réaménagements des services publics sont en cours. «Nous sommes conscients des doléances des citoyens, mais nous leur disons que les travaux sont en cours et qu’ils seront faits selon les normes requises», promet-il.

Selon ce responsable, les travaux devront s’achever en mars prochain. Mais avant, dit-il, des installations seront faites pour pallier les manquements dont souffrent le grand marché El Had, ses commerçants et ses visiteurs. Et d’ajouter que «le souci aujourd’hui est de savoir comment gérer ses installations. Car nous voulons qu’elles soient meilleures».