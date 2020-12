© Copyright : le360

En manque d’aires pour pratiquer le skateboard (planches à roulettes), des jeunes affluent en nombre sur la célèbre place Nevada de Casablanca. Ils s’adonnent à cœur joie à leur sport favori et réclament des espaces, ailleurs dans la Métropole économique, voire dans d’autres villes du Royaume. Le360 a rencontré certains d’entre eux. Témoignages.

Ils sont nombreux à venir pratiquer le skateboard sur la place Nevada de Casablanca. Et ils ne sont pas forcément tous des habitants de la Métropole. Certains font le déplacement depuis des villes avoisinantes pour rejoindre cet espace qu'ils jugent adapté à la pratique de leur sport de prédilection.

«J’habite à Mohammedia et je viens souvent sur cette place parce qu’il y a assez d’espace pour faire du skate. Il n’existe malheureusement pas d'endroits similaires dans d’autres villes. J’espère que les responsables des villes pensent aux pratiquants de ce sport et qu'ils mettront à leur disposition des lieux appropriés pour pouvoir peaufiner leur talent», déclare devant Le360 un jeune rencontré sur les lieux.

Située entre les boulevards Hassan II et Rachidi, la place Nevada, terrain de jeux (foot et sports extrêmes) qui accueille aussi des événements artistiques, offre une véritable bouffée d’oxygène aux jeunes. Mais il n’y a pas que les skateurs qui y trouvent leur compte.

«J’habite dans un quartier populaire où il n’y a pratiquement pas de lieux où l’on peut décompresser et prendre du bon temps. Alors, je me rends sur la place Nevada pour voir les jeunes jouer. On aimerait bien que tous nos quartiers soient dotés de tels espaces», nous dit ce jeune du quartier Lahraouyine situé dans la banlieue de Casablanca.

Les skateurs de la place Nevada font étalage de leur habileté au grand bonheur des randonneurs. Ils font aussi des émules parmi les petits qui espèrent leur emboîter le pas, en se livrant à une concurrence saine et sympathique dans leur art.

«Il faut d’autres espaces pour le skateboard. Un seul comme celui-ci ne suffit pas», plaide un jeune Casablancais. «Car il existe beaucoup de jeunes qui aiment ce sport, mais ils ne trouvent pas d’espace adéquat pour le pratiquer», conclut-il.