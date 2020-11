© Copyright : DR

Cet ouvrage collectif est le fruit de la contribution de 27 chercheurs et experts en politique, relations internationales, sociologie, originaires de plusieurs pays.

"La Troisième génération des droits de l'Homme: le contexte et les problématiques": tel est le titre d’un ouvrage collectif paru, récemment, dans le cadre de la série des thèmes actuels abordés par la Revue Marocaine de l'Administration Locale et du Développement et dont la coordination a été assurée par un parterre de professeurs de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Ce livre est une contribution de 27 chercheurs et experts en politique, relations internationales, économie, philosophie, droit international sociologues, originaires du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, de Mauritanie, de Russie, d'Egypte, du Sultanat d'Oman et de la République tchèque.

"Après la première génération des droits de l’Homme inhérente aux droits civils et politiques, qui a suscité l’intérêt de nombreux philosophes et penseurs, en particulier ceux à tendance libérale, avant qu’elle ne soit adoptée par plusieurs déclarations révolutionnaires, chartes internationales et constitutions nationales, le temps est venu pour la 2ème génération de ces droits pour voir le jour", explique l'auteur de la préface.

La 2ème génération des droits humains, à savoir les droits économiques, sociaux et culturels, est apparue dans le sillage de pressions dues aux diverses mutations qu’a connues le monde en raison des conflits survenus à l’époque de la guerre froide, explique les auteurs de cet ouvrage, indiquant que ces droits ont été confortés avec la montée de la pensée socialiste et introduits, par la suite, dans les législations nationales, avant d'être inclus dans de nombreuses chartes, conventions et lois internationales.

Quant à la troisième génération de ces droits, elle a été élaborée grâce aux efforts des pays en développement, en particulier avec les mutations et développements majeurs survenus dans le monde entier après la fin de la guerre froide et l'intérêt grandissant porté aux questions de démocratie, des droits de l'Homme, du développement et de l'environnement, souligne l'un des auteurs de ce collectif.

Les principaux thèmes traités portent essentiellement sur les problèmes posés par la troisième génération des droits de l'Homme sous différents angles (théorique, historique, réaliste et juridique), ainsi que sur leur protection, en plus d'un exposé de ces droits sur les plans international, régional et national.