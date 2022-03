© Copyright : DR

Kiosque360. Condamné à 5 ans de prison, un détenu a profité de son passage à l’hôpital d’oncologie de Rabat pour prendre la poudre d’escampette. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

C’est un scénario digne d’un film hollywoodien. Un détenu, condamné à cinq années de prison, a profité de son hospitalisation pour s'évader, mettant ainsi les services de sécurité en état d’alerte, rapporte Assabah dans son édition du mercredi 16 mars. La publication explique ainsi que l’individu se trouvait à l’hôpital d’oncologie de Rabat au moment où il a disparu des radars. Il y avait été transféré depuis la prison après avoir mis en scène, la semaine dernière, une détérioration de son état de santé à cause de son cancer. A son arrivée, le détenu a subi les examens d'usage, avant que les médecins ne décident de l'hospitaliser. Mais, quelques temps plus tard, l’officier chargé de sa surveillance s’est rendu compte qu’il avait pris la poudre d’escampette et a donné l'alerte.



D’après le journal, un avis de recherche a été émis à son encontre, incluant sa photo ainsi que la nouvelle accusation portée contre lui, à savoir «évasion d’un centre de détention». En parallèle, une enquête est menée pour déterminer toutes les circonstances de cette affaire.

Comme le rapporte le quotidien, les premières informations, basées sur l’analyse des enregistrements des caméras de surveillance, révèlent que le détenu, pourtant assez âgé, avait réussi à s’évader en passant par une porte secondaire de l’hôpital. Mais des questions restent posées quant au moyen dont il a usé pour atteindre ce point de sortie, alors il était censé se trouver dans une chambre sous surveillance. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les sources du journal n’excluent pas des sanctions contre les personnes en charge de le surveiller, désormais soupçonnées de négligence.

Dans le même registre, Assabah rapporte des rumeurs faisant état de l’arrestation de l’individu ce mardi près de Tiflet, soit 48h après son évasion. Mais aucun communiqué des services de la Direction générale de la sûreté nationale n’a encore confirmé l’information.