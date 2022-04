© Copyright : DR

La police judiciaire de Tanger, a réussi ce mercredi 27 avril 2022, à saisir 31 tonnes de résine de cannabis dissimulées dans des légumes et stockées dans un entrepôt sur la route de Rabat. La marchandise était destinée au trafic international de drogues.

Sur la base d’informations précises fournies par des éléments de la Direction générale de surveillance du territoire (DST), les forces de la police judiciaire de Tanger ont perquisitionné l’entrepôt appartenant à une personne connue à Tanger dans le secteur du transport routier international.

Les services sécuritaires de la ville ont arrêté une personne au cours de cette opération, et ont également saisi un certain nombre de sacs en plastique et d'équipements spécifiques dans lesquels des tomates, des pastèques et d'autres légumes ont été évidés afin de les remplir de cannabis.

Des sources contactées par Le360 expliquent que cette opération spécifique intervient moins d'un mois après qu'une vidéo a été divulguée via l'application WhatsApp documentant une contrebande réussie d'une cargaison de drogue dissimulée dans des tomates et qui aurait transité par le port de Tanger Med, en partance pour la France.

La vidéo avait fait sensation et embarrassé les autorités portuaires de Tanger, ainsi que les douaniers travaillant au port. C’est ce qui a incité les autorités sécuritaires de la ville du détroit à ouvrir une enquête en urgence. Et les résultats ont contrecarré l'opération internationale de trafic de drogue qui devait avoir lieu ce mercredi 27 avril.