Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, lors d'une deuxième visite d'inspection au Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la Solidarité, mercredi 6 avril 2022, à Tanger.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, accompagné du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a effectué, mercredi 6 avril 2022, une deuxième visite d'inspection au Centre médical de proximité - Fondation Mohammed V pour la Solidarité, situé dans l'arrondissement de Beni Makada à Tanger.

Khalid Ait Taleb et la délégation l'accompagnant, qui comprenait entres autres le secrétaire général du ministère, se sont arrêtés sur la mise en œuvre des remarques et observations formulées lors de la visite précédente à cet établissement de santé, indique un communiqué du ministère, notant que tous les dysfonctionnements enregistrés précédemment ont été résolus et l'ensemble des problèmes techniques, réglés.

La même source relève que le ministre a exprimé sa satisfaction quant au sérieux dont ont fait preuve les cadres de la santé et le personnel administratif dans leur interaction avec les observations enregistrées précédemment.

Cette visite a également été l'occasion pour le ministre de s'arrêter sur le bon fonctionnement des services de santé dispensés aux citoyens, et les conditions de travail du personnel soignant et infirmier.

Le ministre était accompagné de la directrice régionale de la santé et de la protection sociale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, du directeur des ressources humaines, du directeur par intérim des équipements et de la maintenance, du délégué provincial par intérim et de plusieurs responsables.