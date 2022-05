© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités de Tanger devraient investir dans le renforcement du réseau de vidéosurveillance, voici pourquoi. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les autorités de Tanger mettent le paquet pour renforcer la sécurité dans la ville. D’importants investissements vont être engagés pour renforcer les outils dont dispose la ville pour lutter contre le crime, préserver la sécurité des citoyens et gérer la circulation.



Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du mercredi 11 mai, explique ainsi que la préfecture de Tanger, la préfecture de police, la Commune urbaine et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord viennent de mobiliser un budget de 2 millions de dirhams pour la réhabilitation et l’installation de nouvelles caméras de surveillance. Ces dernières devraient être installées un peu partout dans la ville, notamment au niveau des principales artères. En tout, la publication parle de quelque 300 nouvelles caméras.



Al Akhbar précise que la convention de partenariat entre les différentes parties prenantes à ce chantier prévoit l’installation de 76 nouvelles caméras dans les zones limitrophes de la préfecture de police. Plus de 200 autres unités devraient être réparties sur 30 espaces publics définis. Un réseau de fibre optique et d’infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de ces caméras sera également mis en place. Par ailleurs, les dispositions réglementaires qui devraient accompagner la concrétisation de ce projet prévoient d’imposer à la société qui se chargera de la maintenance des équipements le respect du secret professionnel.



Comme le fait remarquer le journal, les nouvelles installations devraient fortement contribuer à l’amélioration des conditions de circulation dans la ville, ceci dans un contexte marqué par une recrudescence des délits de fuite. De même, ajoute le quotidien, l’installation des nouvelles caméras apportera un soutien aux services de sécurité dans leur lutte contre la criminalité.