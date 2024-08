Tanger: arrestation d’un faux mendiant qui se faisait passer pour un handicapé

Encore un mendiant qui se fait passer pour ce qu’il n’est pas, dans le but d’amasser des pièces de monnaie. Cette fois-ci, l’affaire a eu lieu à Tanger, et une vidéo circule actuellement à très vaste échelle sur les réseaux sociaux. Elle montre cette personne, qui prétend être paraplégique, demandant l’aumône aux passants.

Sur cette même vidéo, l’homme est par la suite filmé marchant normalement, juste après avoir obtenu quelques pièces.

Selon Al Akhbar de ce lundi 5 août, ces images font actuellement polémique à Tanger, où de nombreuses personnes réclament que la police intervienne afin que ce faux mendiant soit arrêté.

D’autres appellent à une réaction des autorités pour mettre fin à la mendicité dans la ville, en ce moment en pleine recrudescence.

D’après des interlocuteurs interrogés par Al Akhbar, les appels lancés par la population ont bien été entendus, et l’individu a par la suite été arrêté.

Au cours de son arrestation, l’homme semblait ne pas être en possession de ses moyens, vraisemblablement après avoir consommé une drogue.

Il se trouve actuellement en garde à vue, en attendant l’achèvement de l’enquête qui permettra de définir l’ensemble des délits et des crimes à propos desquels il pourrait être impliqué.

Al Akhbar confirme par ailleurs qu’à Tanger, la mendicité est en augmentation, et des sans-abri, de plus en plus nombreux, traînent dans ses principales artères, de même que des personnes visiblement atteintes de troubles mentaux.

Le quotidien explique que cette situation intervient en cette période estivale, caractérisée par un essor de l’activité touristique dans l’ensemble de la région.

Les habitants se plaignent de la présence de nombreux mendiants aux abords des centres commerciaux et des lieux touristiques, caractérisés par une forte affluence.

Un récent rapport consulté par Al Akhbar confirme l’augmentation du nombre de mendiants et de SDF qui errent dans les rues de Tanger.

Dans une grande partie des cas, il s’agit de personnes originaires d’autres localités de cette région du nord, qui choisissent certaines périodes de l’année pour se rendre à Tanger pour tendre la main aux passants et aux touristes.