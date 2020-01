© Copyright : DR

Kiosque360. Un homme a tué son frère aîné, la semaine dernière, à Sidi Bennour. Les deux hommes se seraient affrontés à cause d'un héritage. Les détails.

C'est à Douar Al Aouni, relevant de la commune rurale Bni Tsiriss, dans les environs de Sidi Bennour, que s'est produit ce terrible drame. Vendredi 24 janvier, les éléments de la gendarmerie royale ont interpellé un homme accusé d'avoir tué son frère aîné (60 ans), nous apprend le quotidien arabophone Al Massae dans sa livraison du 27 janvier.

L’assassin, âgé de 45 ans et père de 4 enfants, s’est attaqué à la victime en lui assénant un coup à la tête avant de l’égorger et de lui trancher le nez, ajoute le média casablancais.

La scène s'est déroulée dans la soirée de vendredi, à proximité des maisons des deux frères. Selon les premiers éléments de l'enquête, un différend familial autour d'un héritage les aurait opposés.

Déjà en conflit pour des biens communs, les deux hommes se sont affrontés, ce jour-là, à cause d’un mur séparant leurs habitations. Le plus jeune frère, qui avait financé la construction du mur, réclamait la moitié du prix, soit 3.000 dirhams, à son aîné. Devant le refus catégorique de ce dernier de lui verser la somme demandée, il a décidé de se débarrasser de lui définitivement, tout en prenant soin, avant cela, d'envoyer sa femme et ses quatre enfants chez sa belle-famille pour leur éviter d'assister à la scène.

Toujours selon le journal, la victime avait vécu plusieurs années loin du Douar Al Aouni. Ce marchand de légumes de Beni Mellal n'avait décidé que dernièrement de revenir habiter dans la maison familiale, ce qui a créé des tensions avec son frère, explique Al Massae.

Les éléments de la gendarmerie royale, qui se sont rapidement rendus sur le lieu du crime, ont arrêté l’assassin qui sera transféré à la chambre criminelle près la Cour d'appel d'El Jadida.