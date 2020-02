© Copyright : DR

Kiosque360. La région de Souss-Massa risque de connaître une pénurie d’eau cet été en raison du déficit pluviométrique et de la baisse du taux de remplissage des barrages. Les responsables de la région préconisent l’alimentation sporadique de la population en eau potable.

La situation hydrique devient critique dans la région de Souss-Massa et nécessite de mener une réflexion sur les mesures à prendre avant l’arrivée de l’été. Le déficit pluviométrique et la baisse du taux de remplissage des barrages à des niveaux inquiétants présage d’une pénurie d’eau si un plan de rationalisation n’est pas mis en place.

Les chiffres publiés par l’Agence du bassin hydraulique montrent une baisse considérable dans les retenues des principaux barrages alimentant le grand Agadir en eau potable. C’est ainsi que le barrage Ibn Tachfine a enregistré, à la date du 28 février, un taux de remplissage de 13%, soit 40 millions de mètre cubes au lieu de 296 millions représentant sa capacité totale.



Les retenues du barrage Moulay Abdallah II ont atteint 17 millions de mètres cubes soit 19% de sa capacité totale qui s’élève à 90 millions de mètres cubes. Pour sa part, le barrage Abdelmoumen a vu son taux de remplissage baisser à 22 millions de mètres cubes alors qu’il peut contenir un maximum de 198 millions de mètres cubes. Les responsables de la région cherchent à utiliser avec prudence le stock hydrique du barrage Aoulouz et le volume retenu par le barrage Ibn Tachfine ainsi que celui de Mokhtar Soussi dont le niveau de remplissage est passé de 39 millions de mètres cubes à 18 millions.



Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du samedi 29 février, que face à ce stress hydrique, les responsables de la région s’orientent vers une rationalisation de l’eau jusqu’à la prochaine saison des pluies. Il est question de recourir à l’approvisionnement sporadique de la population en eau potable. Une probabilité qui a semé l’inquiétude au sein des habitants qui craignent une pénurie d’eau pendant la période d’été. Ce sujet fut d’ailleurs l'objet d’une réunion à la wilaya d’Agadir où les responsables concernés se sont engagés à mettre en œuvre les mesures figurant dans le programme d’eau potable et d’irrigation 2020/2027.



Le wali de la région Souss-Massa a appelé les responsables à élaborer un plan de travail et à trouver les solutions adéquates pour affronter la rareté de l’eau. Le wali a notamment cité le développement de l’offre hydrique avec la construction des barrages, la poursuite de la rationalisation de l’eau et la réutilisation des eaux usées et traitées pour l’irrigation des espaces verts y compris les terrains de golf.