© Copyright : DR

Kiosque360. Un homme a perdu la vue après s’être fait opérer par un faux médecin dans un hôpital de Rabat. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

C’est un scandale, mais aussi un véritable drame qui vient de secouer un hôpital de Rabat, connu pour offrir aux patients des soins dans différentes spécialités médicales. Un homme vient d’y perdre la vue après avoir été opéré par un faux médecin. C’est Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du lundi 19 septembre, expliquant que trois personnes ont déjà été interpellées suite à cette affaire.

D’après le journal, l'histoire de ce tragique incident a commencé lorsque l’un des agents de sécurité en poste à l’hôpital a croisé un homme d'une quarantaine d'années qui affichait un air totalement désabusé. Ce dernier, en effet, avait du mal à obtenir un rendez-vous pour une opération chirurgicale urgente des yeux. L’agent de sécurité lui a alors proposé de le mettre en contact avec un médecin chirurgien pour réaliser l’opération sans avoir à attendre un rendez-vous de l’hôpital. Comme l’explique Al Akhbar, l’agent s’est montré suffisamment convaincant et a assuré au patient que le médecin en question était un ami qui opérait au service des urgences et qui pourrait l’opérer dans quelques jours.

Deux jours plus tard, le patient a effectivement reçu un appel lui annonçant que toutes les dispositions avaient été prises pour son opération et qu’il devait se rendre à l’hôpital où le bloc opératoire l’attendait.

Une fois sur place, ajoute la même source, le patient a été invité à verser une somme d'argent à l’agent de sécurité et une autre à l'un de ses collègues, au motif qu’il s’agissait des coûts des dispositifs médicaux qui seront utilisés lors de l’opération. Le faux médecin, lui, était un infirmier à la retraite qui, semble-t-il, n’hésitait pas à enfiler la blouse blanche pour se faire passer pour un médecin. Il s’est également vu remettre une autre somme d'argent juste après l’opération. Il a ensuite remis au patient une ordonnance non cachetée et lui a promis de lui rendre visite chez lui pour un contrôle de routine, un mois et demi après l’intervention.

Mais il n’aura pas fallu attendre si longtemps pour que le quadragénaire découvre que les choses ne s'étaient pas passées comme prévu. Il avait tout simplement perdu la vue suite à une «erreur médicale». Ainsi, rapporte Al Akhbar, il a repris contact avec l’agent de sécurité en le menaçant de porter plainte. Ce dernier, ainsi que ses complices, lui ont alors pris rendez-vous avec un médecin (un vrai cette fois-ci, ndlr), qui a confirmé la cécité. Et quelle n'a été la surprise du patient quand il a découvert qu’il avait, en fait, été victime d’une escroquerie et non d’une erreur médicale.

Comme le précise le journal, trois individus -deux agents de sécurité et le faux médecin- sont actuellement poursuivis dans le cadre de cette affaire, tandis que la direction de l’hôpital a ouvert sa propre enquête interne pour identifier l’ensemble des dysfonctionnements qui ont permis qu’un pareil drame puisse se produire au sein même de l’établissement.