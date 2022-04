© Copyright : Brahim Moussaaid / le360 (capture image vidéo)

Après deux ans de travaux, le nouveau complexe commercial Assalihine est désormais achevé et s'apprête à remplacer l'anarchique Souk El Kelb, entièrement rasé. Pour les très nombreux artisans et commerçants de cette zone, une nouvelle vie commence.

Edifié sur une superficie de 23 hectares, ce projet, situé au cœur du quartier de Tabriquet, a nécessité un investissement de 361 millions de dirhams, assuré par la préfecture de Salé, de la wilaya du grand Rabat, la commune et le ministère des habous et des Affaires islamiques. Autour du complexe commercial Assalihine ont été aménagés des terrains de sport de proximité ainsi que des zones de construction d’immeubles.

Construit en respectant les dernières normes architecturales, ce complexe commercial vient remplacer un ancien marché anarchique, dit Souk El Kelb, un regroupement de commerces formé de baraques en tôle et en bois. Immense, cet ancien marché était un véritable point noir de Salé, sans infrastructures d'hygiène, ni routes, ni eau ou électricité.

Il y a deux ans, ce marché de la «honte» a été rasé par la préfecture de Salé pour laisser place au nouveau complexe commercial, comprenant 1.400 magasins répartis sur deux pavillons. Le premier, un marché central, est dédié à l’alimentation (viandes, fruits et légumes, épices, denrées diverses, produits d'entretien de la maison), et intégrant également des cafés et snacks. Le second est un bazar réservé aux meubles, habillement, aux bijoux, à l'ébenisterie, notamment.

Le360 a visité les installations de ce marché et le moins que l'on puisse dire est que les commerçants sont unanimes. Ce nouveau complexe va non seulement sauver leurs commerces, mais également changer leur manière de travailler et de vivre.

«Nous attendons avec impatience son ouverture», a affirmé Mohamed Azeroual, président de l’Associaion de gestion de l’espace commercial «Souk essalihine». Mohamed Naoum, l’amine (délégué et porte-parole) de la corporation des marchands d’épices est du même avis. «Une nouvelle page s’ouvre pour les commerçants de la région qui ont travaillaient dans des conditions pénibles du temps de l’ancien souk El Kaleb».

L’ouverture officielle de ce nouvel espace commercial est attendue pour bientôt.