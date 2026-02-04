Société

Salé: démantèlement d’un réseau d’intermédiation et d’escroquerie judiciaire

La cour d'appel de Salé. 

Tribunal de Salé. DR

Revue de presseÀ la suite de multiples plaintes, le parquet de Salé a ordonné l’incarcération de six individus, soupçonnés d’avoir orchestré un système d’escroquerie et d’intermédiation dans des procédures judiciaires. L’affaire met en lumière les méthodes frauduleuses de ce réseau, qui abusait de la détresse des justiciables en promettant des interventions factices auprès des responsables judiciaires. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Par le360
Le 04/02/2026 à 20h22

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Salé a décidé du placement en détention préventive de six individus, suspectés d’appartenir à un réseau spécialisé dans l’escroquerie et l’intermédiation illicite, communément appelée «Samsara», dans le traitement de dossiers judiciaires.

L’enquête a été ouverte à la suite de la réception, par les services de police, de plusieurs plaintes émanant de citoyens s’estimant victimes d’escroquerie. «Ces derniers affirment avoir versé des sommes d’argent à des intermédiaires leur ayant garanti, à tort, une influence sur le cours d’affaires en justice ou une facilitation de démarches administratives», rapporte Al Akhbar dans son édition du jeudi 5 janvier.

Les investigations préliminaires ont révélé que les suspects exploitaient la vulnérabilité et l’urgence des justiciables, se prévalant de prétendues relations avec des responsables influents au sein de l’appareil policier ou judiciaire. Selon les procès-verbaux, les montants extorqués atteignaient, dans certains cas, plusieurs dizaines de milliers de dirhams, frauduleusement perçus au titre «d’intervention» ou de «médiation».

Il est ainsi apparu aux victimes qu’elles avaient été leurrées par un système organisé, utilisant la tromperie et la fraude pour générer des profits illicites. Après leur présentation au parquet, six des suspects déférés ont été écroués dans l’attente de l’instruction approfondie de l’affaire. Les autres mis en cause font, quant à eux, l’objet de poursuites sous le régime de la liberté, assorties de contrôles judiciaires.

Selon des sources proches du dossier, les investigations en cours pourraient mettre au jour d’autres ramifications de ce réseau ou l’implication de nouveaux protagonistes, d’autant que les plaintes se multiplient et que les méthodes employées présentent des similitudes frappantes.

Par le360
Le 04/02/2026 à 20h22

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Affaire des intermédiaires des tribunaux: la Cour d’appel de Casablanca s’apprête à juger un nouveau groupe d’accusés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Intermédiaires des tribunaux: une nouvelle plainte déposée, la BNPJ enquête

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

«Intermédiaires des tribunaux»: juges, avocats et samsars écopent de 25 ans de prison

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Affaires des «intermédiaires des tribunaux», la rumeur bat son plein

Articles les plus lus

1
À Ksar El Kébir, 54.000 habitants évacués: pourquoi la ville est sous les eaux et à quels risques faut-il s’attendre?
2
Le Polisario organisation terroriste, l’armement russe et promesses creuses d’Alger: le Sénat américain monte au créneau
3
Population en sécurité, ville fantôme: voici à quoi ressemble Ksar El Kébir après son évacuation
4
Casablanca: fin de la gratuité, bientôt une facturation au tonnage pour les grands producteurs de déchets
5
Ségolène Royal, le nouveau ministre de l’Algérie
6
Après l’indépendance, la reconnaissance: la Kabylie s’invite à la Knesset israélienne
7
Nouveau camouflet pour le régime d’Alger: la justice espagnole refuse d’extrader un sénateur harrag
8
De 1.482 à 3.204 millions de m³ en trois mois: comment les réserves du barrage Al Wahda ont grimpé jusqu’aux déversements
Revues de presse

Voir plus