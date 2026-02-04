Salé: démantèlement d’un réseau d’intermédiation et d’escroquerie judiciaire

Le procureur du roi près le tribunal de première instance de Salé a décidé du placement en détention préventive de six individus, suspectés d’appartenir à un réseau spécialisé dans l’escroquerie et l’intermédiation illicite, communément appelée «Samsara», dans le traitement de dossiers judiciaires.

L’enquête a été ouverte à la suite de la réception, par les services de police, de plusieurs plaintes émanant de citoyens s’estimant victimes d’escroquerie. «Ces derniers affirment avoir versé des sommes d’argent à des intermédiaires leur ayant garanti, à tort, une influence sur le cours d’affaires en justice ou une facilitation de démarches administratives», rapporte Al Akhbar dans son édition du jeudi 5 janvier.

Les investigations préliminaires ont révélé que les suspects exploitaient la vulnérabilité et l’urgence des justiciables, se prévalant de prétendues relations avec des responsables influents au sein de l’appareil policier ou judiciaire. Selon les procès-verbaux, les montants extorqués atteignaient, dans certains cas, plusieurs dizaines de milliers de dirhams, frauduleusement perçus au titre «d’intervention» ou de «médiation».

Il est ainsi apparu aux victimes qu’elles avaient été leurrées par un système organisé, utilisant la tromperie et la fraude pour générer des profits illicites. Après leur présentation au parquet, six des suspects déférés ont été écroués dans l’attente de l’instruction approfondie de l’affaire. Les autres mis en cause font, quant à eux, l’objet de poursuites sous le régime de la liberté, assorties de contrôles judiciaires.

Selon des sources proches du dossier, les investigations en cours pourraient mettre au jour d’autres ramifications de ce réseau ou l’implication de nouveaux protagonistes, d’autant que les plaintes se multiplient et que les méthodes employées présentent des similitudes frappantes.