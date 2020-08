© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de la DGSN, en coordination avec la Direction générale de surveillance du territoire national, continuent leur enquête pour tracer les contours de l’affaire de saisie, vendredi dernier, de 20 kg de plaques d’or et de près de 2,5 millions d’euros. Nouveaux éléments.

La saisie, vendredi dernier, de 20 kg de plaques d’or et de près de 2,5 millions d’euros, à Oujda, continue de faire parler d’elle. Dans son édition de lundi 10 août, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia nous apprend ainsi que les services de la DGSN, en coordination avec la Direction générale de surveillance du territoire national, continuent leurs investigations pour tracer les contours d’une affaire qui est loin d’avoir livré tous ses secrets.

Vendredi soir, sur la base d'informations fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, la police d’Oujda a saisi 20 Kg de plaques d'or et 2.489.870 euros qui pourraient provenir d'activités criminelles.

Les recherches et les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d'interpeller quatre individus pour leur implication présumée dans ces actes criminels et de saisir cinq voitures et 12 lingots de 20 Kg, 110.000 dirhams, ainsi qu'une somme de 2.489.870 euros.

Lors des perquisitions menées par les éléments de la police pour arrêter un cinquième individu dans la région de Beni Drar, pour son implication présumée dans cette affaire, un policier a été contraint de tirer deux balles de sommation, à cause de l'opposition farouche d'un groupe d'individus qui a réagi par des jets de pierres, ce qui a causé la blessure d'un policier.

Les choses ne s’arrêtent pas là. L’investigation porte actuellement sur l’origine de la fortune et sa destination finale. Al Ahdath Al Maghribia avance qu’il pourrait s’agir du butin de vols, de contrebande et d’argent de rançons obtenues suite à des enlèvements à caractère terroriste, notamment dans le Sahel. «Le tout est de savoir si cet argent était destiné au blanchiment au Maroc ou à un transfert illégal en Europe», souligne le quotidien qui rapporte, par ailleurs, que des analyses de laboratoire sont actuellement effectuées sur les plaques d’or saisies.

Rappelons que les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer tous les actes criminels attribués aux concernés, alors que les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller les autres complices, y compris les suspects qui ont refusé d'obtempérer et opté pour la violence à l'égard de fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs missions.