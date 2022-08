Opération de sensibilisation à la propreté de la plage de Saïdia, orchestrée par les enfants des colonies de vacances du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, à l’été 2022.

© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Les colonies de vacances organisées à Saïdia pour des enfants d'acteurs associatifs allient divertissement et apprentissage. Le mérite en revient au programme «Vacances pour tous», initié par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Compte-rendu.

Pour Mouha Amziane, directeur régional de la Jeunesse, de la culture et de la communication à Berkane, cette direction régionale a mobilisé tous ses cadres et l'ensemble de ses capacités financières pour franchir les différentes étapes du programme d'été «Vacances pour tous», qui en est à sa troisième étape.

Sur le volet sanitaire, selon ce fonctionnaire, ces colonies de vacances se déroulent dans de bonnes conditions, et aucun cas de contamination au coronavirus n’a été enregistré, insiste-t-il.

Mouha Amziane a indiqué qu'au cours de la première phase de ce programme national, il y a eu plus de 1000 participants, et 962 garçons et filles ont été accueillis lors de la deuxième phase. Cette troisième phase du programme «Vacances pour tous» a rassemblé 1080 enfants.

Le360 a pu filmer une des activités de ce camp de vacances: une opération de sensibilisation pour le nettoyage de la plage de Saïdia, en coordination avec les services de la Protection civile de cette cité de l'Oriental.