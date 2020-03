Agadir: un fait divers indigne sur Facebook. Un individu a tué sa propre fille pour se venger de son épouse.

Football: hier se jouait le clasico espagnol, opposant les deux plus grands clubs de la planète. Best of.

Quand les supporters du Real Madrid chantent à la Gloire de CR7 lors du Clasico pic.twitter.com/WoX7FNScYL — CR7 inside (@CR7_inside) March 2, 2020

Thibaut Courtois est le premier gardien du Real Madrid à réussir deux clean sheets face au Barça dans la même saison de Liga depuis 45 ans pic.twitter.com/NYrqk7ssqA — Culture2Foot (@Culture2Foot) March 2, 2020

Quand le sang du Réal Madrid circule dans tes veines.

Et pendant ce temps, nous on pleure de joie pic.twitter.com/GFQPE4OBPC — Réal Madrid Monde (@real_madrid_mon) March 2, 2020

Griezmann 120 M€ : Zéro tir cadré en 180 minutes contre le Real Madrid.



Braithwaite 18 M€ : un tir cadré en moins de 20 secondes contre le Real



C’est honteux et c’est catastrophique. — Inzho MotO-MotO (@Inzho10) March 2, 2020

Gérard Piqué : « Le Real Madrid de la première période est l’un des pires Real Madrid que j’ai rencontrés au Bernabeu. Je ne le dis pas comme une critique, nous ne sommes pas très bien non plus. » pic.twitter.com/BHOSUQvdS0 — BeFoot (@_BeFoot) March 2, 2020