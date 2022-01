© Copyright : Ministère de la Santé

L’ensemble des indicateurs de suivi de l’épidémie de coronavirus sont à la hausse: le Maroc passe désormais au niveau rouge de la transmission du virus. En une semaine, les nouvelles contaminations ont augmenté de 231%, passant ainsi de 10.658 cas sur la période du 27 décembre au 2 janvier, à 35.307 cas la semaine dernière (du 3 au 9 janvier).

Le Maroc a enregistré une hausse hebdomadaire de 231%, en ce qui concerne le taux des cas positifs au cours de la semaine écoulée, du 3 au 9 janvier derniers. Selon le Dr Mouad Merabet, coordinateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé et de la Protection sociale, pareil taux n’a encore jamais été enregistré depuis le début de la transmission communautaire du virus au Maroc. Le Royaume en est désormais à la quatrième semaine de la troisième vague, et se situe au niveau rouge, le plus élevé.

Le taux de positivité hebdomadaire a quant à lui augmenté dans l'ensemble des régions, et a doublé au niveau national (passant de 10,2 à 21,7%). Le nombre de tests réalisés est par ailleurs passé de 103.787 à 162.574 tests entre la semaine du 27 décembre au 2 janvier, et celle du 3 au 9 janvier, soit une hausse de 56,64%.

En parallèle, 56 décès ont été recensés entre les 3 et 9 janvier derniers, soit une augmentation de 107% par rapport à la semaine précédente. Le nombre des personnes guéries est quant à lui passé de 3.853 à 9.847, en hausse de 155,57%.

En ce qui concerne le nombre de cas actifs, celui-ci s'établit désormais à 35.768 personnes, contre 10.364 personnes une semaine auparavant. Quant au fameux R 0 , qui correspond au taux estimé de reproduction du virus, soit le nombre moyen de personnes qu'un malade contamine, il est désormais de 1,33.

Selon le Dr Mouad Merabet, le niveau de transmission du SARS-CoV-2 est très élevé dans la région de Casablanca-Settat, élevé dans les régions de Rabat-Salé-Kénitra et de Marrakech-Safi, enfin modéré dans les autres régions du Royaume. Il y a donc un décalage de trois semaines entre le centre du Maroc, le nord et le sud. Par conséquent, les pics de transmission du virus seront atteints à des dates différentes selon les régions.

Cette troisième vague est donc très rapide, avec un temps de doublement de 4 jours, alors qu’il était de 8 jours au cours des quatre premières semaines de la vague Delta et de 14-15 jours au cours des quatre premières semaines de la première vague.

Comme à l’accoutumée, le Dr Mouad Merabet a lancé un nouvel appel à tous à se faire vacciner au plus vite, afin de faire face à la progression rapide des nouveaux variants, a comme à l'accoutumée, rappelé la nécessaire adoption des mesures d’hygiène et des gestes barrières, afin de limiter la transmission du virus.