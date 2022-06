© Copyright : DR

Kiosque360. Le tarissement des réserves en eau de plusieurs barrages a poussé la direction régionale de l’ONEE à puiser dans les sources situées en aval du fleuve Moulouya pour approvisionner les villes de Berkane et Nador en eau potable. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

Après l’assèchement du barrage Sidi Mohammed Ben Abdallah et des canaux d’Errachidia, c’est au tour du barrage Mohammed V, qui alimente en eau potable Berkane et Nador, de connaitre l’épuisement de ses réserves d’eau.



Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du vendredi 10 juin, que les autorités concernées jouent contre la montre pour approvisionner ces villes en eaux alternatives. La direction régionale de l’ONEE a indiqué que les eaux produites et distribuées, actuellement, dans le grand Berkane répondent à tous les critères de qualité et de sécurité sanitaire. La même source précise que le changement du goût de l’eau potable distribué par l’ONEE résulte d’un changement de la source de production.

Le responsable régional du secteur de l’eau dans la région souligne que la sècheresse et le déficit pluviométrique critique, enregistrés ces dernières années, ont entrainé le tarissement des réserves en eau du barrage Mohammed V. Une situation, ajoute-t-il, qui a poussé l’ONEE, en coordination avec les intervenants dans ce secteur au niveau du bassin de Moulouya, de produire de l’eau potable à partir des sources situées en aval de l’Oued Moulouya. Ce faisant, poursuit le même intervenant, la consommation de cette eau n’a aucun impact sur la santé des citoyens.



Le quotidien Assabah rapporte que le même responsable souligne que l’ONEE reprendra l’exploitation des eaux des barrages situés dans la bassin de Moulouya pour produire l’eau potable dès que leurs retenues d’eau auront augmenté. L’office précise, par ailleurs, que la qualité d’eau produite et distribuée dans la ville de Berkane est soumise à un contrôle permanent et périodique, à tous les niveaux, par les laboratoires provinciaux, régionaux et centraux de l’ONEE.

Dans un communiqué, la direction régionale a, en réponse aux plaintes des habitants, indiqué que ses services restent à la disposition de toutes les parties concernées, élus, associations et adhérents, pour leur fournir de plus amples éclaircissements. Ce faisant, l’Office appelle l’ensemble de ses clients à rationaliser leur consommation en eau et les informe que ses équipes déploient tous les efforts pour approvisionner en eau potable le grand Berkane dans les meilleures conditions.