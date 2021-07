© Copyright : Adil Gadrouz

Dans une nouvelle mise à jour des conditions d'accès au territoire marocain, le ministère des Affaires étrangères indique que les étrangers résidant au Maroc, en provenance des pays de la liste B, doivent s'isoler à domicile une fois arrivés pendant 5 jours, avec un test de dépistage au 5e jour.

"Les étrangers résidant au Maroc en provenance des pays de la liste B, et qui sont concernés par le confinement, sont appelés à s'isoler à domicile une fois au Maroc pendant 5 jours, avec un test de dépistage au 5e jour”, a écrit le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ce mercredi 14 juillet 2021, sur Twitter.

??Update: Les �trangers r�sidant au Maroc en provenance des pays de la liste "B", et qui sont concern�s par le confinement, sont appel�s � s'isoler � domicile une fois au Maroc pendant 5 jours, avec un test de d�pistage au 5�me jour. — Maroc Diplomatie ?? (@MarocDiplomatie) July 14, 2021

Lundi dernier, le ministère de la Santé avait annoncé que pour les citoyens marocains ou les personnes originaires du Maroc, en provenance des pays de la liste B, un auto-isolement à domicile pendant 5 jours, avec un test de dépistage (antigénique rapide ou PCR) au 5e jour étaient exigés.

Les étrangers résidant au Maroc auront ainsi un traitement identique à celui réservé aux MRE et aux citoyens marocains installés dans le Royaume.

Rappelons que les touristes en provenance des pays de la liste A doivent présenter un certificat attestant qu'ils sont complètement vaccinés par un des vaccins acceptés au Maroc ou un test PCR négatif datant de moins de 72 heures (délai entre prélèvement et embarquement) pour les personnes non ou incomplètement vaccinées.

Concernant les pays de la liste B, les touristes complètement vaccinés sont appelés à produire un certificat attestant de la vaccination par l'un des vaccins acceptés au Maroc et un test PCR négatif datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement).

Pour les touristes non ou incomplètement vaccinés provenant des pays de la liste B, il est nécessaire de présenter un test PCR négatif datant de moins de 48 heures (délai entre prélèvement et embarquement) et d'observer une quarantaine contrôlée de 10 jours, à la charge de l'intéressé dans une des structures préalablement désignées par les autorités locales, avec un test PCR de contrôle au 9e jour.