En quatre mois seulement, Abdellah Tayourat, un jeune slaoui âgé de 29 ans a appris la langue espagnole en écoutant et en lisant. Voici son modus operandi.

Il y a tout juste quelques mois, le jeune Slaoui, Abdellah Tayourat, ne connaissait absolument rien de la langue espagnole, ni sa grammaire, ni sa syntaxe et encore moins sa prononciation, jusqu'au jour où il décide de faire de l'apprentissage de la langue de Cervantes "sa routine quotidienne", une initiative qui lui a permis, en l'espace de quatre mois, d’acquérir un excellent niveau, à en croire les locuteurs natifs.

Depuis quatre mois, le jeune Abdellah (29 ans) s'installe dans un recoin d'un café du quartier populaire de Oued Ed-dahab, suivant une routine qui se répète presque tous les jours: il commande sa boisson préférée, se connecte au réseau WiFi via son smartphone, met ses écouteurs, se déconnecte du monde qui l'entoure et visite les chaînes d'apprentissage de l'espagnol sur YouTube et Instagram ou encore les plateformes de chat qui permettent d'entrer en contact avec des gens du monde entier.

"Je passe au café trois heures par jour, j’ai commencé dans un premier temps par l’apprentissage de règles simples de la langue espagnole afin de formuler des phrases correctes, ensuite j’ai développé ma capacité d’écoute à travers des capsules vidéos tout en pratiquant la langue sur un site de langue spécialisé", confie à la MAP le jeune titulaire d’une licence en anglais.

"Quelques semaines plus tard, j'ai ajouté deux heures de plus à la maison, au cours desquelles je regarde des films ou des séries que j'ai déjà regardées en anglais sur Netflix, mais cette fois en espagnol, joignant ainsi l'utile à l'agréable", assure-t-il.

S'agissant de son niveau en espagnol, Abdellah affirme que ceux qui discutent avec lui sur les plateformes de chat disent que son niveau est bon, et sont même surpris "car j'ai pu "apprendre la langue en si peu de temps sans l'aide d'un enseignant". "Je leur explique que ma maîtrise et ma connaissance de la langue anglaise, en tant qu'étudiant des bases de la linguistique à l'université, m'ont beaucoup aidées à comprendre les règles et les structures de cette langue", raconte-il.

En réalité, Abdellah n'est qu'un parmi beaucoup d'autres qui ont consacré une partie de leur temps à une habitude spécifique telle que l’apprentissage d'une langue ou d'une compétence, et en ont fait une routine quotidienne qui leur a permis d'évoluer et de se différencier des autres.

C'est dans cette même lignée que se distingue l'expérience de la jeune marocaine, Maryam Amjoun, qui a affirmé avec ses proches, qu’elle n’aurait pas gagné la compétition "Arab Reading challenge 2018" si elle n’avait pas fait de la lecture une routine et une habitude quotidienne, laquelle a contribué en grande partie au façonnement de son caractère.

De l'avis du psychologue Faycal Tahari, ce type de routine quotidienne, qui contribue de manière décisive à la construction positive de la personnalité humaine, doit être promu.

L'engouement des jeunes et des enfants pour les réseaux sociaux et les sites de partage de vidéos comme YouTube, qui diffusent des contenus "vides, triviaux et inutiles", appelle à la promotion de routines quotidiennes utiles même si les auteurs de ce genre d’initiatives ne sont pas connus, a-t-il confié à la MAP.

Selon lui, il est plus utile de suivre le quotidien d'un étudiant qui se donne à fond dans ses études, d’une personne qui suit un régime alimentaire pour perdre quelques kilos ou encore celui d'une dame qui partage des recettes de cuisine intéressantes avec ses followers.

"Nous devons influencer les jeunes et les enfants en diffusant de bons modes de vie qui les aident à réussir et à briller dans leur vie académique, scientifique ou professionnelle", explique le psychologue, appelant, à cet égard, à découvrir les modes de vie des personnalités ayant réussi dans leurs domaines tels que les hommes d'affaires ou les champions sportifs et de s'en inspirer pour réussir.

Qu'elles soient des athlètes de haut niveau, des fondateurs de grandes compagnies ou des gens lambda, les personnes qui ont réussi l’ont fait grâce à leurs habitudes quotidiennes qui leur ont permis d'atteindre la place prestigieuse qu'elles occupent.

Au cours de leurs sessions et séances de coaching, les professionnels du développement personnel reprennent la citation du chanteur américain Mike Murdock: "le secret de votre avenir est caché dans votre routine quotidienne".

Sur ce sujet, la coach dans le domaine du développement personnel, Nahed Rachad, précise que quiconque souhaite développer sa carrière devrait se focaliser sur l'acquisition de compétences, se concentrer sur une chose spécifique et y persévérer.

Dans une de ses vidéos de motivation, Mme Rachad note que la lecture d'une collection de livres dans une discipline spécifique, au rythme d'un livre par mois, fera de l’individu un expert dans cette discipline, ce qui met en évidence le fort impact que les habitudes positives peuvent avoir dans la vie des gens.

Dans le cas d'Abdellah Tiyourat, son succès dans la maîtrise de la langue espagnole grâce à sa discipline, lui a ouvert les yeux sur de nouveaux fronts pour améliorer des compétences qui lui seront bénéfiques dans son parcours personnel et professionnel et lui ouvriront de larges horizons, et ce uniquement grâce à une routine quotidienne.