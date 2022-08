© Copyright : DR

Kiosque360. La justice vient de trancher dans l’affaire de l'assassinat, en janvier dernier, d'une touriste étrangère à Tiznit. Les détails du verdict de la chambre criminelle près l'annexe de la cour d'appel à Salé, dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Le verdict est tombé en première instance dans l’affaire de l'assassinat, en janvier dernier, d'une touriste étrangère dans la ville de Tiznit. En effet, la chambre criminelle près l'annexe de la cour d'appel à Salé vient de trancher, lors de l’audience de jeudi dernier, en confirmant que «l’accusé souffre de troubles mentaux».

«L'irresponsabilité pénale» du mis en cause a été déclarée, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 25 août. Et de préciser que la justice a été convaincue que «le mis en cause est atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté au moment où il avait commis l’acte criminel».

La chambre criminelle près l'annexe de la cour d'appel à Salé a ordonné l’internement à l’hôpital psychiatrique «Errazi» à Salé du mis en cause. Par ce verdict, la justice a ainsi confirmé la décision qui avait été prise, le 31 mars dernier, en ordonnant, après expertise médicale, l'internement de l’accusé à l'hôpital psychiatrique.

L’accusé, rappelle le quotidien, était poursuivi au départ pour «terrorisme, meurtre avec préméditation et tentative de meurtre». Cette affaire remonte au mois de janvier de cette année lorsque cet aliéné mental, âgé de 31 ans, avait surpris une ressortissante étrangère, âgée de 79 ans, sur un marché populaire de la ville de Tiznit en la poignardant.

Juste après avoir commis ce crime, l’assassin a disparu dans la nature avant de réapparaître dans les environs des plages de la ville d’Agadir où il a failli tuer une autre ressortissante de nationalité belge. Cette victime a été sauvée in extrémis, rappelle le quotidien. Et d’ajouter que l’accusé, qui souffre de troubles mentaux, natif de Tiznit, a un casier judiciaire vierge et avait auparavant été admis au service de psychiatrie de l’Hôpital Hassan I de Tiznit durant un mois, du 25 septembre au 25 octobre 2021.