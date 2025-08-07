Météo. Vague de chaleur au Sud du pays ce jeudi 7 août, avec instabilités orageuses au Nord et à l’Est

- Temps chaud sur l’intérieur des provinces sud et du Souss, le Sud-Est, le Nord de l’Oriental, le Saiss, le Sud du Rif et les plaines à l’Ouest du Haut Atlas.
- Instabilités orageuses accompagnées de rafales de vent parfois assez fortes, par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est, le Sud-Est, le Rif, l’oriental et l’extrême sud des provinces sahariennes.
- Ciel peu à passagèrement nuageux la matinée sur l’Ouest de la rive méditerranéenne, le Rif Occidental, la région de Tanger et le Loukkos.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centres.
- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.
- Température du jour en hausse sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, l’Anti-Atlas et la rive méditerranéenne.
-Mer belle en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud.
Lire aussi : Alerte Météo. Vague de chaleur et averses orageuses du lundi au vendredi dans plusieurs provinces
Températures minimales et maximales prévues pour le jeudi 7 août 2025:
— Oujda min 23 / max 42
— Bouarfa min 23 / max 37
— Al Hoceima min 20 / max 26
— Tétouan min 20 / max 30
— Sebta min 20 / max 26
— Mellilia min 22 / max 28
— Tanger min 21 / max 31
— Kénitra min 22 / max 31
— Rabat min 22 / max 29
— Casablanca min 22 / max 26
— El Jadida min 22 / max 27
— Settat min 20 / max 36
— Safi min 20 / max 34
— Khouribga min 24 / max 40
— Béni Mellal min 28 / max 43
— Marrakech min 26 / max 45
— Meknès min 23 / max 38
— Fès min 25 / max 40
— Ifrane min 20 / max 31
— Taounate min 26 / max 42
— Errachidia min 28 / max 39
— Ouarzazate min 24 / max 39
— Agadir min 22 / max 31
— Essaouira min 21 / max 29
— Laâyoune min 22 / max 35
— Es-Semara min 25 / max 47
— Dakhla min 19 / max 25
— Aousserd min 24 / max 44
— Lagouira min 21 / max 22
— Midelt min 21 / max 34