Météo. Vague de chaleur au Sud du pays ce jeudi 7 août, avec instabilités orageuses au Nord et à l’Est

La célèbre plage de Legzira, située à 10 km au nord de Sidi Ifni.

- Temps chaud sur l’intérieur des provinces sud et du Souss, le Sud-Est, le Nord de l’Oriental, le Saiss, le Sud du Rif et les plaines à l’Ouest du Haut Atlas.

- Instabilités orageuses accompagnées de rafales de vent parfois assez fortes, par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est, le Sud-Est, le Rif, l’oriental et l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux la matinée sur l’Ouest de la rive méditerranéenne, le Rif Occidental, la région de Tanger et le Loukkos.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centres.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.

- Température du jour en hausse sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, l’Anti-Atlas et la rive méditerranéenne.

-Mer belle en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud.

Températures minimales et maximales prévues pour le jeudi 7 août 2025:

— Oujda min 23 / max 42

— Bouarfa min 23 / max 37

— Al Hoceima min 20 / max 26

— Tétouan min 20 / max 30

— Sebta min 20 / max 26

— Mellilia min 22 / max 28

— Tanger min 21 / max 31

— Kénitra min 22 / max 31

— Rabat min 22 / max 29

— Casablanca min 22 / max 26

— El Jadida min 22 / max 27

— Settat min 20 / max 36

— Safi min 20 / max 34

— Khouribga min 24 / max 40

— Béni Mellal min 28 / max 43

— Marrakech min 26 / max 45

— Meknès min 23 / max 38

— Fès min 25 / max 40

— Ifrane min 20 / max 31

— Taounate min 26 / max 42

— Errachidia min 28 / max 39

— Ouarzazate min 24 / max 39

— Agadir min 22 / max 31

— Essaouira min 21 / max 29

— Laâyoune min 22 / max 35

— Es-Semara min 25 / max 47

— Dakhla min 19 / max 25

— Aousserd min 24 / max 44

— Lagouira min 21 / max 22

— Midelt min 21 / max 34