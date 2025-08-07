Société

Météo. Vague de chaleur au Sud du pays ce jeudi 7 août, avec instabilités orageuses au Nord et à l’Est

La célèbre plage de Legzira, située à 10 km au nord de Sidi Ifni.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 7 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/08/2025 à 05h48

- Temps chaud sur l’intérieur des provinces sud et du Souss, le Sud-Est, le Nord de l’Oriental, le Saiss, le Sud du Rif et les plaines à l’Ouest du Haut Atlas.

- Instabilités orageuses accompagnées de rafales de vent parfois assez fortes, par endroits sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est, le Sud-Est, le Rif, l’oriental et l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Ciel peu à passagèrement nuageux la matinée sur l’Ouest de la rive méditerranéenne, le Rif Occidental, la région de Tanger et le Loukkos.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centres.

- Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.

- Température du jour en hausse sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes, l’Anti-Atlas et la rive méditerranéenne.

-Mer belle en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée au nord de Larache et peu agitée à agitée au Sud.

Lire aussi : Alerte Météo. Vague de chaleur et averses orageuses du lundi au vendredi dans plusieurs provinces

Températures minimales et maximales prévues pour le jeudi 7 août 2025:

Oujda min 23 / max 42

Bouarfa min 23 / max 37

Al Hoceima min 20 / max 26

Tétouan min 20 / max 30

Sebta min 20 / max 26

Mellilia min 22 / max 28

Tanger min 21 / max 31

Kénitra min 22 / max 31

Rabat min 22 / max 29

Casablanca min 22 / max 26

El Jadida min 22 / max 27

Settat min 20 / max 36

Safi min 20 / max 34

Khouribga min 24 / max 40

Béni Mellal min 28 / max 43

Marrakech min 26 / max 45

Meknès min 23 / max 38

Fès min 25 / max 40

Ifrane min 20 / max 31

Taounate min 26 / max 42

Errachidia min 28 / max 39

Ouarzazate min 24 / max 39

Agadir min 22 / max 31

Essaouira min 21 / max 29

Laâyoune min 22 / max 35

Es-Semara min 25 / max 47

Dakhla min 19 / max 25

Aousserd min 24 / max 44

Lagouira min 21 / max 22

Midelt min 21 / max 34

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

Tourisme

Un thé au Sahara: une balade dans la région Dakhla-Oued Eddahab

Tourisme

Un thé au Sahara: une balade dans la région Dakhla-Oued Eddahab

Société

Vacances au Maroc: quand les MRE doivent faire leurs comptes

Société

Vacances au Maroc: quand les MRE doivent faire leurs comptes

Société

Un jour, une plage. Ep13. Ras El Ma (Cap de l'Eau), joyau méconnu de l'Oriental

Société

Un jour, une plage. Ep13. Ras El Ma (Cap de l’Eau), joyau méconnu de l’Oriental

Société

The View Bouznika: revitalisation, régénération et plaisirs partagés face à l'Atlantique

Société

The View Bouznika: revitalisation, régénération et plaisirs partagés face à l’Atlantique

Culture

La médina de Fès inscrite au registre de l'ALECSO du patrimoine architectural et urbain

Culture

La médina de Fès inscrite au registre de l’ALECSO du patrimoine architectural et urbain

Société

Borj Saâdiyine, le point de ralliement estival sur la corniche de Larache

Société

Borj Saâdiyine, le point de ralliement estival sur la corniche de Larache

Société

Haut Atlas: la chaleur d'août stimule le tourisme de montagne à Siti Fatma

Société

Haut Atlas: la chaleur d’août stimule le tourisme de montagne à Siti Fatma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

