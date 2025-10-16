Société

Météo. Temps stable sur le Royaume et chaud dans les provinces sahariennes ce jeudi 16 octobre, avec des averses orageuses dans les provinces de Figuig et Boulemane

Une vue de Oualidia, sur la côté atlantique marocaine.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 16 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2025 à 05h59

Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes et l’extrême Sud-Est

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes, accompagnés par endroits de formations brumeuses ou de bruines

– Nuages instables, avec ondées et risque d’orages localisés sur le Moyen Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental et Oulmès

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le sud de l’Oriental, l’extrême Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits

– Températures minimales de l’ordre de 7 à 16°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, et de 17 à 20°C ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le jeudi 16 octobre 2025

Oujda min 16 max 26

Bouarfa min 13 max 27

Al Hoceima min 16 max 23

Tétouan min 18 max 21

Sebta min 20 max 22

Mellilia min 20 max 22

Tanger min 20 max 25

Kénitra min 18 max 25

Rabat min 18 max 23

Casablanca min 18 max 22

El Jadida min 17 max 24

Settat min 15 max 29

Safi min 16 max 24

Khouribga min 15 max 25

Béni Mellal min 16 max 27

Marrakech min 17 max 30

Meknès min 16 max 25

Fès min 17 max 23

Ifrane min 10 max 17

Taounate min 20 max 26

Errachidia min 16 max 23

Ouarzazate min 15 max 24

Agadir min 17 max 21

Essaouira min 16 max 23

Laâyoune min 17 max 29

Es-Semara min 19 max 29

Dakhla min 18 max 24

Aousserd min 19 max 37

Lagouira min 18 max 27

Midelt min 11 max 17.

