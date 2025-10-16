Météo. Temps stable sur le Royaume et chaud dans les provinces sahariennes ce jeudi 16 octobre, avec des averses orageuses dans les provinces de Figuig et Boulemane

Temps assez chaud sur le sud des provinces sahariennes et l’extrême Sud-Est
– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes, accompagnés par endroits de formations brumeuses ou de bruines
– Nuages instables, avec ondées et risque d’orages localisés sur le Moyen Atlas, le Rif, le sud de l’Oriental et Oulmès
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, le sud de l’Oriental, l’extrême Sud-Est et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières par endroits
– Températures minimales de l’ordre de 7 à 16°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, et de 17 à 20°C ailleurs.
– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et rafales de vent jeudi dans ces deux provinces
Températures minimales et maximales prévues pour le jeudi 16 octobre 2025
– Oujda min 16 max 26
– Bouarfa min 13 max 27
– Al Hoceima min 16 max 23
– Tétouan min 18 max 21
– Sebta min 20 max 22
– Mellilia min 20 max 22
– Tanger min 20 max 25
– Kénitra min 18 max 25
– Rabat min 18 max 23
– Casablanca min 18 max 22
– El Jadida min 17 max 24
– Settat min 15 max 29
– Safi min 16 max 24
– Khouribga min 15 max 25
– Béni Mellal min 16 max 27
– Marrakech min 17 max 30
– Meknès min 16 max 25
– Fès min 17 max 23
– Ifrane min 10 max 17
– Taounate min 20 max 26
– Errachidia min 16 max 23
– Ouarzazate min 15 max 24
– Agadir min 17 max 21
– Essaouira min 16 max 23
– Laâyoune min 17 max 29
– Es-Semara min 19 max 29
– Dakhla min 18 max 24
– Aousserd min 19 max 37
– Lagouira min 18 max 27
– Midelt min 11 max 17.