Météo. Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume ce lundi 16 février

- Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume.
- Temps assez froid la matinée sur l’Atlas, le Rif, les Hauts plateaux orientaux, le Saiss, Oulmès et localement sur les plaines Nord et Centre.
- Temps nuageux près des côtes atlantiques Nord et Sud avec formations brumeuses par endroits le matin et la nuit.
- Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Température minimale de l’ordre de -2/4°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 11/15°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 5/10°C partout ailleurs.
- Température journalière en hausse sur la totalité du Royaume.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Sud.
Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 février 2026:
– Oujda min 7 max 20
– Bouarfa min 4 max 21
– Al Hoceima min 11 max 15
– Tétouan min 9 max 15
– Sebta min 12 max 14
– Mellilia min 13 max 15
– Tanger min 10 max 15
– Kénitra min 6 max 18
– Rabat min 7 max 18
– Casablanca min 8 max 16
– El Jadida min 9 max 17
– Settat min 9 max 19
– Safi min 3 max 21
– Khouribga min 4 max 19
– Béni Mellal min 9 max 21
– Marrakech min 6 max 26
– Meknès min 7 max 18
– Fès min 8 max 18
– Ifrane min 3 max 13
– Taounate min 6 max 17
– Errachidia min 8 max 26
– Ouarzazate min 6 max 25
– Agadir min 10 max 25
– Essaouira min 13 max 23
– Laâyoune min 11 max 31
– Es-Semara min 9 max 29
– Dakhla min 9 max 16
– Aousserd min 14 max 29
– Lagouira min 15 max 29
– Midelt min 6 max 20