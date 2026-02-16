Société

Météo. Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume ce lundi 16 février

Sources de l'oued Oum-Er-Rbia, dans le Moyen Atlas. L'Oum-Er-Rbia (la "Mère du Printemps") est l'oued le plus long du Maroc. Pas moins de 40 sources d'eau douce l'alimentent, certaines en cascade, comme ici, et 7 d'eau salée, en amont du site ci-dessus. 

Voici les prévisions météorologiques pour le lundi 16 février 2026, établies par la Direction générale de la météorologie:

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/02/2026 à 06h55

- Temps stable avec ciel assez dégagé sur l’ensemble du Royaume.

- Temps assez froid la matinée sur l’Atlas, le Rif, les Hauts plateaux orientaux, le Saiss, Oulmès et localement sur les plaines Nord et Centre.

- Temps nuageux près des côtes atlantiques Nord et Sud avec formations brumeuses par endroits le matin et la nuit.

- Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée, l’Oriental et les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Température minimale de l’ordre de -2/4°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 11/15°C sur les provinces sahariennes, l’intérieur du Souss et près des côtes et de 5/10°C partout ailleurs.

- Température journalière en hausse sur la totalité du Royaume.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au Sud.

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 16 février 2026:

Oujda min 7 max 20

Bouarfa min 4 max 21

Al Hoceima min 11 max 15

Tétouan min 9 max 15

Sebta min 12 max 14

Mellilia min 13 max 15

Tanger min 10 max 15

Kénitra min 6 max 18

Rabat min 7 max 18

Casablanca min 8 max 16

El Jadida min 9 max 17

Settat min 9 max 19

Safi min 3 max 21

Khouribga min 4 max 19

Béni Mellal min 9 max 21

Marrakech min 6 max 26

Meknès min 7 max 18

Fès min 8 max 18

Ifrane min 3 max 13

Taounate min 6 max 17

Errachidia min 8 max 26

Ouarzazate min 6 max 25

Agadir min 10 max 25

Essaouira min 13 max 23

Laâyoune min 11 max 31

Es-Semara min 9 max 29

Dakhla min 9 max 16

Aousserd min 14 max 29

Lagouira min 15 max 29

Midelt min 6 max 20

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/02/2026 à 06h55
