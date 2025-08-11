Société

Météo. Temps chaud à très chaud sur l’ensemble du pays ce lundi 11 août, avec des températures en baisse sur le Sud

L'Île du Dragon, à Dakhla.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 11 août 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 11/08/2025 à 05h58

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, le Gharb, Loukkous, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Formations brumeuses ou bruines locales la matinée et la nuit sur les régions côtières Nord et Centre.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Anti-Atlas, le Sud et le Sud-Est.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les plaines Centre et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 27/33°C sur le Souss, Chiadma, le Sud-Est et le Sud, de 22/28°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Gharb, Chaouia, Abda et le Sud du Rif et de 17/22°C sur le reste du pays.

- Température du jour en baisse sur le Sud et en hausse ou stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à localement agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte météo. Vague de chaleur accompagnée de chergui et averses orageuses, de vendredi à mardi

Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 11 août 2025:

Oujda min 20 / max 37

Bouarfa min 24 / max 37

Al Hoceima min 21 / max 28

Tétouan min 22 / max 30

Sebta min 24 / max 27

Mellilia min 23 / max 28

Tanger min 24 / max 37

Kénitra min 22 / max 47

Rabat min 21 / max 36

Casablanca min 23 / max 30

El Jadida min 19 / max 32

Settat min 27 / max 45

Safi min 22 / max 45

Khouribga min 24 / max 42

Béni Mellal min 27 / max 42

Marrakech min 27 / max 45

Meknès min 25 / max 42

Fès min 27 / max 42

Ifrane min 18 / max 33

Taounate min 28 / max 43

Errachidia min 27 / max 39

Ouarzazate min 23 / max 39

Agadir min 23 / max 44

Essaouira min 23 / max 40

Laâyoune min 19 / max 41

Es-Semara min 29 / max 48

Dakhla min 22 / max 25

Aousserd min 21 / max 41

Lagouira min 21 / max 26

Midelt min 20 / max 34

