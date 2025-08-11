Météo. Temps chaud à très chaud sur l’ensemble du pays ce lundi 11 août, avec des températures en baisse sur le Sud

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, le Gharb, Loukkous, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.
- Formations brumeuses ou bruines locales la matinée et la nuit sur les régions côtières Nord et Centre.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Anti-Atlas, le Sud et le Sud-Est.
- Rafales de vent parfois assez fortes sur les plaines Centre et les provinces sahariennes.
- Température minimale de l’ordre de 27/33°C sur le Souss, Chiadma, le Sud-Est et le Sud, de 22/28°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Gharb, Chaouia, Abda et le Sud du Rif et de 17/22°C sur le reste du pays.
- Température du jour en baisse sur le Sud et en hausse ou stationnaire ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à localement agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 11 août 2025:
— Oujda min 20 / max 37
— Bouarfa min 24 / max 37
— Al Hoceima min 21 / max 28
— Tétouan min 22 / max 30
— Sebta min 24 / max 27
— Mellilia min 23 / max 28
— Tanger min 24 / max 37
— Kénitra min 22 / max 47
— Rabat min 21 / max 36
— Casablanca min 23 / max 30
— El Jadida min 19 / max 32
— Settat min 27 / max 45
— Safi min 22 / max 45
— Khouribga min 24 / max 42
— Béni Mellal min 27 / max 42
— Marrakech min 27 / max 45
— Meknès min 25 / max 42
— Fès min 27 / max 42
— Ifrane min 18 / max 33
— Taounate min 28 / max 43
— Errachidia min 27 / max 39
— Ouarzazate min 23 / max 39
— Agadir min 23 / max 44
— Essaouira min 23 / max 40
— Laâyoune min 19 / max 41
— Es-Semara min 29 / max 48
— Dakhla min 22 / max 25
— Aousserd min 21 / max 41
— Lagouira min 21 / max 26
— Midelt min 20 / max 34