Météo. Temps chaud à très chaud sur l’ensemble du pays ce lundi 11 août, avec des températures en baisse sur le Sud

- Temps chaud à localement très chaud sur les plaines de Tadla, Rehamna, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, le Gharb, Loukkous, le Souss, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

- Formations brumeuses ou bruines locales la matinée et la nuit sur les régions côtières Nord et Centre.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur les Haut et Anti-Atlas, le Sud et le Sud-Est.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les plaines Centre et les provinces sahariennes.

- Température minimale de l’ordre de 27/33°C sur le Souss, Chiadma, le Sud-Est et le Sud, de 22/28°C sur les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Gharb, Chaouia, Abda et le Sud du Rif et de 17/22°C sur le reste du pays.

- Température du jour en baisse sur le Sud et en hausse ou stationnaire ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à localement agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues pour le lundi 11 août 2025:

— Oujda min 20 / max 37

— Bouarfa min 24 / max 37

— Al Hoceima min 21 / max 28

— Tétouan min 22 / max 30

— Sebta min 24 / max 27

— Mellilia min 23 / max 28

— Tanger min 24 / max 37

— Kénitra min 22 / max 47

— Rabat min 21 / max 36

— Casablanca min 23 / max 30

— El Jadida min 19 / max 32

— Settat min 27 / max 45

— Safi min 22 / max 45

— Khouribga min 24 / max 42

— Béni Mellal min 27 / max 42

— Marrakech min 27 / max 45

— Meknès min 25 / max 42

— Fès min 27 / max 42

— Ifrane min 18 / max 33

— Taounate min 28 / max 43

— Errachidia min 27 / max 39

— Ouarzazate min 23 / max 39

— Agadir min 23 / max 44

— Essaouira min 23 / max 40

— Laâyoune min 19 / max 41

— Es-Semara min 29 / max 48

— Dakhla min 22 / max 25

— Aousserd min 21 / max 41

— Lagouira min 21 / max 26

— Midelt min 20 / max 34