Météo. Températures stationnaires ce lundi 8 décembre, avec un temps froid sur les reliefs et le Sud-Est

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.
- Temps peu à passagèrement nuageux sur l’est des provinces Sud.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines et les côtes Nord.
- Température minimale de l’ordre de -1/5°c sur l’Atlas, le Rif, les versants Sud-Est et les hauts plateaux, de 10/16°c sur le Sud et de 5/10°c partout ailleurs.
- Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et l’est des provinces Sud.
- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Assilah et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.
Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 8 décembre 2025:
— Oujda min 8 max 23
— Bouarfa min 2 max 18
— Al Hoceima min 8 max 18
— Tétouan min 6 max 19
— Sebta min 13 max 18
— Mellilia min 12 max 18
— Tanger min 10 max 18
— Kénitra min 10 max 21
— Rabat min 10 max 22
— Casablanca min 10 max 21
— El Jadida min 8 max 24
— Settat min 9 max 23
— Safi min 10 max 23
— Khouribga min 5 max 21
— Béni Mellal min 8 max 21
— Marrakech min 8 max 24
— Meknès min 7 max 21
— Fès min 7 max 20
— Ifrane min 2 max 14
— Taounate min 8 max 21
— Errachidia min 4 max 19
— Ouarzazate min 4 max 17
— Agadir min 12 max 22
— Essaouira min 12 max 21
— Laâyoune min 9 max 27
— Es-Semara min 11 max 22
— Dakhla min 12 max 26
— Aousserd min 11 max 26
— Lagouira min 14 max 25
— Midelt min 2 max 15