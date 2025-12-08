Météo. Températures stationnaires ce lundi 8 décembre, avec un temps froid sur les reliefs et le Sud-Est

Oued Souss, vers Taroudant. Prenant sa source près du jbel Toubkal (Haut Atlas), point culminant d'Afrique du Nord, il se jette dans l'océan au sud d'Agadir. En montagne, il se nomme Assif Tifnout, et ne prend son nom qu'après avoir conflué avec le Zagmouzen, un affluent (jbel Siroua). . Jean-Pascal Viault

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur l’est des provinces Sud.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines et les côtes Nord.

- Température minimale de l’ordre de -1/5°c sur l’Atlas, le Rif, les versants Sud-Est et les hauts plateaux, de 10/16°c sur le Sud et de 5/10°c partout ailleurs.

- Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et l’est des provinces Sud.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Assilah et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 8 décembre 2025:

— Oujda min 8 max 23

— Bouarfa min 2 max 18

— Al Hoceima min 8 max 18

— Tétouan min 6 max 19

— Sebta min 13 max 18

— Mellilia min 12 max 18

— Tanger min 10 max 18

— Kénitra min 10 max 21

— Rabat min 10 max 22

— Casablanca min 10 max 21

— El Jadida min 8 max 24

— Settat min 9 max 23

— Safi min 10 max 23

— Khouribga min 5 max 21

— Béni Mellal min 8 max 21

— Marrakech min 8 max 24

— Meknès min 7 max 21

— Fès min 7 max 20

— Ifrane min 2 max 14

— Taounate min 8 max 21

— Errachidia min 4 max 19

— Ouarzazate min 4 max 17

— Agadir min 12 max 22

— Essaouira min 12 max 21

— Laâyoune min 9 max 27

— Es-Semara min 11 max 22

— Dakhla min 12 max 26

— Aousserd min 11 max 26

— Lagouira min 14 max 25

— Midelt min 2 max 15