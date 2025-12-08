Société

Météo. Températures stationnaires ce lundi 8 décembre, avec un temps froid sur les reliefs et le Sud-Est

Oued Souss, vers Taroudant. Prenant sa source près du jbel Toubkal (Haut Atlas), point culminant d'Afrique du Nord, il se jette dans l'océan au sud d'Agadir. En montagne, il se nomme Assif Tifnout, et ne prend son nom qu'après avoir conflué avec le Zagmouzen, un affluent (jbel Siroua). 

Oued Souss, vers Taroudant. Prenant sa source près du jbel Toubkal (Haut Atlas), point culminant d'Afrique du Nord, il se jette dans l'océan au sud d'Agadir. En montagne, il se nomme Assif Tifnout, et ne prend son nom qu'après avoir conflué avec le Zagmouzen, un affluent (jbel Siroua).  . Jean-Pascal Viault

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 8 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/12/2025 à 05h52

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

- Temps peu à passagèrement nuageux sur l’est des provinces Sud.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les plaines et les côtes Nord.

- Température minimale de l’ordre de -1/5°c sur l’Atlas, le Rif, les versants Sud-Est et les hauts plateaux, de 10/16°c sur le Sud et de 5/10°c partout ailleurs.

- Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et l’est des provinces Sud.

- Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée entre Assilah et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour lundi 8 décembre 2025:

Oujda min 8 max 23

Bouarfa min 2 max 18

Al Hoceima min 8 max 18

Tétouan min 6 max 19

Sebta min 13 max 18

Mellilia min 12 max 18

Tanger min 10 max 18

Kénitra min 10 max 21

Rabat min 10 max 22

Casablanca min 10 max 21

El Jadida min 8 max 24

Settat min 9 max 23

Safi min 10 max 23

Khouribga min 5 max 21

Béni Mellal min 8 max 21

Marrakech min 8 max 24

Meknès min 7 max 21

Fès min 7 max 20

Ifrane min 2 max 14

Taounate min 8 max 21

Errachidia min 4 max 19

Ouarzazate min 4 max 17

Agadir min 12 max 22

Essaouira min 12 max 21

Laâyoune min 9 max 27

Es-Semara min 11 max 22

Dakhla min 12 max 26

Aousserd min 11 max 26

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 2 max 15

Par Le360 (avec MAP)
Le 08/12/2025 à 05h52
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: activités humaines et bouleversement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d’Équateur

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Des milliers de milliards de dollars évaporés: ce que coûte le changement climatique à la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

COP30: un accord modeste adopté à Belém, sans sortie des énergies fossiles

Articles les plus lus

1
Exclusif. L’ancien président tunisien Moncef Marzouki: ce que le tournant onusien majeur sur le Sahara implique pour le Maghreb
2
De décharge à espace vert: le futur parc de Médiouna avance à grands pas
3
Le caftan marocain prépare une entrée majestueuse à l’Unesco au grand dam d’Alger
4
Rabat: installation de 4.000 caméras de surveillance pour renforcer la sécurité urbaine
5
À la découverte d’«Aérobus», nouvelle navette reliant Casablanca à l’aéroport Mohammed V
6
Iyad Ag Ghali: le terroriste que l’Algérie a fabriqué, protégé et lâché contre le Mali
7
Accident à Fnideq: un camion percute un café, trois victimes décédées
8
Paradoxe algérien: condamner la colonisation, sacraliser ses frontières
Revues de presse

Voir plus