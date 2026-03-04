Société

Météo. Températures stables dans l’ensemble ce mercredi 4 mars, avec des averses sur les plaines atlantiques

Des bateaux de pêche dans le port de Safi.

Voici les prévisions météorologiques pour le mercredi 4 mars, établies par la Direction générale de la météorologie:

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux la matinée et la nuit.

- Averses localement orageuses sur le Tangérois, l’ouest de la Méditerranée, le Rif, le Saiss, l’Atlas, les plaines atlantiques centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le nord des provinces sud, l’Oriental et le Souss.

- Pluies éparses sur les plaines atlantiques au nord d’El Jadida.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes et l’Oriental.

- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas à partir de 1400 m.

- Température minimale de l’ordre de -10/-05°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 12/16°C près des côtes sud et de 06/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur l’Est de la Méditerranée, l’Oriental et le Sud-est et en hausse ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud de Mehdia.

Lire aussi : Tempête de sable au Maroc: les explications de la Direction générale de la météorologie

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 4 mars 2026:

Oujda min 9 max 13

Bouarfa min 5 max 13

Al Hoceima min 12 max 16

Tétouan min 11 max 20

Sebta min 10 max 15

Mellilia min 11 max 15

Tanger min 10 max 17

Kénitra min 10 max 18

Rabat min 11 max 18

Casablanca min 9 max 17

El Jadida min 8 max 16

Settat min 4 max 14

Safi min 7 max 15

Khouribga min 2 max 12

Béni Mellal min 3 max 13

Marrakech min 4 max 15

Meknès min 2 max 14

Fès min 5 max 15

Ifrane min -2 max 5

Taounate min 6 max 16

Errachidia min 4 max 11

Ouarzazate min 1 max 13

Agadir min 8 max 18

Essaouira min 7 max 15

Laâyoune min 13 max 21

Es-Semara min 11 max 23

Dakhla min 11 max 21

Aousserd min 9 max 25

Lagouira min 13 max 22

Midelt min -1 max 8

