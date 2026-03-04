Météo. Températures stables dans l’ensemble ce mercredi 4 mars, avec des averses sur les plaines atlantiques

Des bateaux de pêche dans le port de Safi.

- Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, le Sud-est et les Hauts plateaux la matinée et la nuit.

- Averses localement orageuses sur le Tangérois, l’ouest de la Méditerranée, le Rif, le Saiss, l’Atlas, les plaines atlantiques centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le nord des provinces sud, l’Oriental et le Souss.

- Pluies éparses sur les plaines atlantiques au nord d’El Jadida.

- Rafales de vent assez fortes sur les provinces sahariennes et l’Oriental.

- Chutes de neige sur le Haut et le Moyen Atlas à partir de 1400 m.

- Température minimale de l’ordre de -10/-05°C sur l’Atlas, de 00/04°C sur le Rif et les Hauts plateaux, de 12/16°C près des côtes sud et de 06/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en baisse sur l’Est de la Méditerranée, l’Oriental et le Sud-est et en hausse ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte au nord de Mehdia et peu agitée à agitée au sud de Mehdia.

Lire aussi : Tempête de sable au Maroc: les explications de la Direction générale de la météorologie

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 4 mars 2026:

– Oujda min 9 max 13

– Bouarfa min 5 max 13

– Al Hoceima min 12 max 16

– Tétouan min 11 max 20

– Sebta min 10 max 15

– Mellilia min 11 max 15

– Tanger min 10 max 17

– Kénitra min 10 max 18

– Rabat min 11 max 18

– Casablanca min 9 max 17

– El Jadida min 8 max 16

– Settat min 4 max 14

– Safi min 7 max 15

– Khouribga min 2 max 12

– Béni Mellal min 3 max 13

– Marrakech min 4 max 15

– Meknès min 2 max 14

– Fès min 5 max 15

– Ifrane min -2 max 5

– Taounate min 6 max 16

– Errachidia min 4 max 11

– Ouarzazate min 1 max 13

– Agadir min 8 max 18

– Essaouira min 7 max 15

– Laâyoune min 13 max 21

– Es-Semara min 11 max 23

– Dakhla min 11 max 21

– Aousserd min 9 max 25

– Lagouira min 13 max 22

– Midelt min -1 max 8