Météo. Températures en légère hausse sur les plaines nord et l’Oriental ce vendredi 10 octobre, avec des orages nocturnes sur le Rif et la Méditerranée

Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.
– Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines intérieures nord, la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes.
– Pluies avec risque d’orage sur le Rif et la Méditerranée à partir de la deuxième partie de la nuit.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, le sud de l’Oriental et les côtes centre et sud.
– Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.
– Température minimale de l’ordre de 08/12 °C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 24/28 °C sur les provinces sahariennes et de 16/20 °C partout ailleurs.
– Températures du jour en légère hausse sur les plaines nord et l’Oriental et en baisse à stationnaire ailleurs.
– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 octobre 2025:
– Oujda min 16 max 26
– Bouarfa min 12 max 28
– Al Hoceima min 15 max 23
– Tétouan min 14 max 23
– Sebta min 18 max 22
– Mellilia min 17 max 23
– Tanger min 17 max 26
– Kénitra min 16 max 24
– Rabat min 17 max 23
– Casablanca min 18 max 23
– El Jadida min 18 max 23
– Settat min 14 max 26
– Safi min 16 max 25
– Khouribga min 10 max 27
– Béni Mellal min 11 max 26
– Marrakech min 13 max 28
– Meknès min 13 max 26
– Fès min 13 max 28
– Ifrane min 10 max 22
– Taounate min 15 max 31
– Errachidia min 15 max 30
– Ouarzazate min 14 max 31
– Agadir min 17 max 23
– Essaouira min 15 max 23
– Laâyoune min 17 max 29
– Es-Semara min 17 max 32
– Dakhla min 16 max 25
– Aousserd min 26 max 40
– Lagouira min 20 max 32
– Midelt min 10 max 23.