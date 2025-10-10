Météo. Températures en légère hausse sur les plaines nord et l’Oriental ce vendredi 10 octobre, avec des orages nocturnes sur le Rif et la Méditerranée

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines intérieures nord, la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Pluies avec risque d’orage sur le Rif et la Méditerranée à partir de la deuxième partie de la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, le sud de l’Oriental et les côtes centre et sud.

– Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 08/12 °C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 24/28 °C sur les provinces sahariennes et de 16/20 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur les plaines nord et l’Oriental et en baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 octobre 2025:

– Oujda min 16 max 26

– Bouarfa min 12 max 28

– Al Hoceima min 15 max 23

– Tétouan min 14 max 23

– Sebta min 18 max 22

– Mellilia min 17 max 23

– Tanger min 17 max 26

– Kénitra min 16 max 24

– Rabat min 17 max 23

– Casablanca min 18 max 23

– El Jadida min 18 max 23

– Settat min 14 max 26

– Safi min 16 max 25

– Khouribga min 10 max 27

– Béni Mellal min 11 max 26

– Marrakech min 13 max 28

– Meknès min 13 max 26

– Fès min 13 max 28

– Ifrane min 10 max 22

– Taounate min 15 max 31

– Errachidia min 15 max 30

– Ouarzazate min 14 max 31

– Agadir min 17 max 23

– Essaouira min 15 max 23

– Laâyoune min 17 max 29

– Es-Semara min 17 max 32

– Dakhla min 16 max 25

– Aousserd min 26 max 40

– Lagouira min 20 max 32

– Midelt min 10 max 23.