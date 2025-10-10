Société

Météo. Températures en légère hausse sur les plaines nord et l’Oriental ce vendredi 10 octobre, avec des orages nocturnes sur le Rif et la Méditerranée

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/10/2025 à 06h01

Temps assez chaud sur le Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses sur les plaines intérieures nord, la Méditerranée et le nord-ouest des provinces sahariennes.

– Pluies avec risque d’orage sur le Rif et la Méditerranée à partir de la deuxième partie de la nuit.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, le sud de l’Oriental et les côtes centre et sud.

– Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.

– Température minimale de l’ordre de 08/12 °C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 24/28 °C sur les provinces sahariennes et de 16/20 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse sur les plaines nord et l’Oriental et en baisse à stationnaire ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 10 octobre 2025:

Oujda min 16 max 26

Bouarfa min 12 max 28

Al Hoceima min 15 max 23

Tétouan min 14 max 23

Sebta min 18 max 22

Mellilia min 17 max 23

Tanger min 17 max 26

Kénitra min 16 max 24

Rabat min 17 max 23

Casablanca min 18 max 23

El Jadida min 18 max 23

Settat min 14 max 26

Safi min 16 max 25

Khouribga min 10 max 27

Béni Mellal min 11 max 26

Marrakech min 13 max 28

Meknès min 13 max 26

Fès min 13 max 28

Ifrane min 10 max 22

Taounate min 15 max 31

Errachidia min 15 max 30

Ouarzazate min 14 max 31

Agadir min 17 max 23

Essaouira min 15 max 23

Laâyoune min 17 max 29

Es-Semara min 17 max 32

Dakhla min 16 max 25

Aousserd min 26 max 40

Lagouira min 20 max 32

Midelt min 10 max 23.

















