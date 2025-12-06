Société

Météo. Températures en hausse sur l’Oriental ce samedi 6 décembre, avec des gelées sur l’Atlas et le Rif

Prenant sa source dans le Haut Atlas, près du mont Toubkal, l’oued Drâa, ici dans une oasis de la vallée du même nom, est le plus long cours d'eau du Maroc:  il ne se jette dans l'Atlantique que 1.100 km plus loin, dans le sud marocain. 

Prenant sa source dans le Haut Atlas, près du mont Toubkal, l’oued Drâa, ici dans une oasis de la vallée du même nom, est le plus long cours d'eau du Maroc:  il ne se jette dans l'Atlantique que 1.100 km plus loin, dans le sud marocain.  . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour samedi 6 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/12/2025 à 06h06

-Temps assez froid avec gelée la matinée et la nuit sur les reliefs et les Hauts plateaux.

-Temps passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes centre avec chasse-poussières sur les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 10/16°C sur le Sud et de 04/10°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental et stationnaire ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée au Nord de Larache et au Sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 6 décembre 2025:

Oujda min 9 max 20

Bouarfa min 3 max 18

Al Hoceima min 10 max 19

Tétouan min 10 max 18

Sebta min 15 max 17

Mellilia min 15 max 19

Tanger min 13 max 16

Kénitra min 8 max 19

Rabat min 8 max 19

Casablanca min 9 max 18

El Jadida min 9 max 20

Settat min 5 max 20

Safi min 4 max 24

Khouribga min 6 max 20

Béni Mellal min 3 max 20

Marrakech min 5 max 24

Meknès min 6 max 18

Fès min 6 max 18

Ifrane min 1 max 13

Taounate min 7 max 20

Errachidia min 1 max 17

Ouarzazate min 1 max 18

Agadir min 9 max 24

Essaouira min 12 max 21

Laâyoune min 12 max 28

Es-Semara min 13 max 25

Dakhla min 9 max 27

Aousserd min 12 max 23

Lagouira min 17 max 24

Midelt min 3 max 16.

International

International

Société

International

International

International

International

International

