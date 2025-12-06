Météo. Températures en hausse sur l’Oriental ce samedi 6 décembre, avec des gelées sur l’Atlas et le Rif

Prenant sa source dans le Haut Atlas, près du mont Toubkal, l’oued Drâa, ici dans une oasis de la vallée du même nom, est le plus long cours d'eau du Maroc: il ne se jette dans l'Atlantique que 1.100 km plus loin, dans le sud marocain. . DR

-Temps assez froid avec gelée la matinée et la nuit sur les reliefs et les Hauts plateaux.

-Temps passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.

- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes centre avec chasse-poussières sur les provinces sud.

- Température minimale de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 10/16°C sur le Sud et de 04/10°C partout ailleurs.

- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental et stationnaire ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée au Nord de Larache et au Sud de Tarfaya.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 6 décembre 2025:

— Oujda min 9 max 20

— Bouarfa min 3 max 18

— Al Hoceima min 10 max 19

— Tétouan min 10 max 18

— Sebta min 15 max 17

— Mellilia min 15 max 19

— Tanger min 13 max 16

— Kénitra min 8 max 19

— Rabat min 8 max 19

— Casablanca min 9 max 18

— El Jadida min 9 max 20

— Settat min 5 max 20

— Safi min 4 max 24

— Khouribga min 6 max 20

— Béni Mellal min 3 max 20

— Marrakech min 5 max 24

— Meknès min 6 max 18

— Fès min 6 max 18

— Ifrane min 1 max 13

— Taounate min 7 max 20

— Errachidia min 1 max 17

— Ouarzazate min 1 max 18

— Agadir min 9 max 24

— Essaouira min 12 max 21

— Laâyoune min 12 max 28

— Es-Semara min 13 max 25

— Dakhla min 9 max 27

— Aousserd min 12 max 23

— Lagouira min 17 max 24

— Midelt min 3 max 16.