Météo. Températures en hausse sur l’Oriental ce samedi 6 décembre, avec des gelées sur l’Atlas et le Rif

-Temps assez froid avec gelée la matinée et la nuit sur les reliefs et les Hauts plateaux.
-Temps passagèrement nuageux sur les provinces sahariennes.
- Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines atlantiques nord.
- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes centre avec chasse-poussières sur les provinces sud.
- Température minimale de l’ordre de -02/04°C sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 10/16°C sur le Sud et de 04/10°C partout ailleurs.
- Températures maximales en légère hausse sur l’Oriental et stationnaire ailleurs.
- Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et peu agitée à agitée au Nord de Larache et au Sud de Tarfaya.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour samedi 6 décembre 2025:
— Oujda min 9 max 20
— Bouarfa min 3 max 18
— Al Hoceima min 10 max 19
— Tétouan min 10 max 18
— Sebta min 15 max 17
— Mellilia min 15 max 19
— Tanger min 13 max 16
— Kénitra min 8 max 19
— Rabat min 8 max 19
— Casablanca min 9 max 18
— El Jadida min 9 max 20
— Settat min 5 max 20
— Safi min 4 max 24
— Khouribga min 6 max 20
— Béni Mellal min 3 max 20
— Marrakech min 5 max 24
— Meknès min 6 max 18
— Fès min 6 max 18
— Ifrane min 1 max 13
— Taounate min 7 max 20
— Errachidia min 1 max 17
— Ouarzazate min 1 max 18
— Agadir min 9 max 24
— Essaouira min 12 max 21
— Laâyoune min 12 max 28
— Es-Semara min 13 max 25
— Dakhla min 9 max 27
— Aousserd min 12 max 23
— Lagouira min 17 max 24
— Midelt min 3 max 16.