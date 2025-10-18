Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du pays ce samedi 18 octobre, avec des nuages bas sur les côtes

- Temps assez chaud sur l’extrême sud des provinces sahariennes.
- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines Atlantiques et la Méditerranée avec formations brumeuses ou bruine par endroits.
- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.
- Températures minimales de l’ordre de 3/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 16/22°C partout ailleurs.
- Températures du jour en hausse sur la majorité du Royaume.
- Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 octobre 2025
– Oujda min 12 max 26
– Bouarfa min 10 max 22
– Al Hoceima min 14 max 23
– Tétouan min 17 max 23
– Sebta min 21 max 23
– Mellilia min 19 max 23
– Tanger min 20 max 26
– Kénitra min 17 max 27
– Rabat min 15 max 23
– Casablanca min 17 max 24
– El Jadida min 18 max 25
– Settat min 15 max 29
– Safi min 15 max 28
– Khouribga min 14 max 30
– Béni Mellal min 16 max 29
– Marrakech min 16 max 32
– Meknès min 16 max 30
– Fès min 16 max 30
– Ifrane min 9 max 23
– Taounate min 19 max 31
– Errachidia min 13 max 26
– Ouarzazate min 15 max 27
– Agadir min 17 max 24
– Essaouira min 13 max 26
– Laâyoune min 16 max 30
– Es-Semara min 17 max 30
– Dakhla min 16 max 26
– Aousserd min 19 max 34
– Lagouira min 20 max 27
– Midelt min 10 max 22