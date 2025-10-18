Société

Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du pays ce samedi 18 octobre, avec des nuages bas sur les côtes

DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/10/2025 à 06h00

- Temps assez chaud sur l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines Atlantiques et la Méditerranée avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de 3/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 16/22°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 octobre 2025

Oujda min 12 max 26

Bouarfa min 10 max 22

Al Hoceima min 14 max 23

Tétouan min 17 max 23

Sebta min 21 max 23

Mellilia min 19 max 23

Tanger min 20 max 26

Kénitra min 17 max 27

Rabat min 15 max 23

Casablanca min 17 max 24

El Jadida min 18 max 25

Settat min 15 max 29

Safi min 15 max 28

Khouribga min 14 max 30

Béni Mellal min 16 max 29

Marrakech min 16 max 32

Meknès min 16 max 30

Fès min 16 max 30

Ifrane min 9 max 23

Taounate min 19 max 31

Errachidia min 13 max 26

Ouarzazate min 15 max 27

Agadir min 17 max 24

Essaouira min 13 max 26

Laâyoune min 16 max 30

Es-Semara min 17 max 30

Dakhla min 16 max 26

Aousserd min 19 max 34

Lagouira min 20 max 27

Midelt min 10 max 22

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/10/2025 à 06h00
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

