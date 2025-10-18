Météo. Températures en hausse sur l’ensemble du pays ce samedi 18 octobre, avec des nuages bas sur les côtes

- Temps assez chaud sur l’extrême sud des provinces sahariennes.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les plaines Atlantiques et la Méditerranée avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

- Températures minimales de l’ordre de 3/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 16/22°C partout ailleurs.

- Températures du jour en hausse sur la majorité du Royaume.

- Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 18 octobre 2025

– Oujda min 12 max 26

– Bouarfa min 10 max 22

– Al Hoceima min 14 max 23

– Tétouan min 17 max 23

– Sebta min 21 max 23

– Mellilia min 19 max 23

– Tanger min 20 max 26

– Kénitra min 17 max 27

– Rabat min 15 max 23

– Casablanca min 17 max 24

– El Jadida min 18 max 25

– Settat min 15 max 29

– Safi min 15 max 28

– Khouribga min 14 max 30

– Béni Mellal min 16 max 29

– Marrakech min 16 max 32

– Meknès min 16 max 30

– Fès min 16 max 30

– Ifrane min 9 max 23

– Taounate min 19 max 31

– Errachidia min 13 max 26

– Ouarzazate min 15 max 27

– Agadir min 17 max 24

– Essaouira min 13 max 26

– Laâyoune min 16 max 30

– Es-Semara min 17 max 30

– Dakhla min 16 max 26

– Aousserd min 19 max 34

– Lagouira min 20 max 27

– Midelt min 10 max 22