Société

Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce jeudi 1er janvier, avec des pluies sur le Nord et un temps froid sur l’Atlas

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 1er janvier 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/01/2026 à 06h00

Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas et les Hauts Plateaux orientaux.

– Pluies éparses sur l’extrême Nord-Ouest, le Rif, et localement sur le nord de l’Oriental.

– Temps passagèrement nuageux sur le nord des provinces du Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, la région de Tanger et le nord des provinces du Sud.

– Températures minimales de l’ordre de –01 à 05°C sur les reliefs de l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts Plateaux, de 10 à 15°C sur les provinces du Sud, le Souss, le Nord-Ouest et près des côtes, et de 05 à 10°C partout ailleurs.

– Températures en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du littoral atlantique et agitée localement entre Casablanca et Cap Ghir.

Lire aussi : Pluies, neige et temps instable... À quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er janvier 2026:

Oujda min 09 max 18

Bouarfa min 03 max 14

Al Hoceima min 09 max 16

Tétouan min 08 max 15

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 12 max 16

Tanger min 13 max 17

Kénitra min 13 max 20

Rabat min 12 max 21

Casablanca min 12 max 21

El Jadida min 13 max 22

Settat min 10 max 21

Safi min 11 max 23

Khouribga min 07 max 18

Béni Mellal min 08 max 20

Marrakech min 09 max 26

Meknès min 08 max 19

Fès min 09 max 17

Ifrane min 03 max 10

Taounate min 11 max 19

Errachidia min 04 max 16

Ouarzazate min 04 max 17

Agadir min 13 max 25

Essaouira min 12 max 22

Laâyoune min 11 max 28

Es-Semara min 11 max 28

Dakhla min 13 max 24

Aousserd min 13 max 28

Lagouira min 14 max 25

Midelt min 03 max 15.

Par Le360 (avec MAP)
Le 01/01/2026 à 06h00
#DGM#températures#Vague de froid#pluies#Météo#Météorologie

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Midelt: mobilisation soutenue pour désenclaver les douars touchés par les chutes de neige

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Finance climat. Comment l’Afrique pourrait renverser la tendance: les recommandations de la BAD

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Paléoécologie. À Casablanca, un singe fossile vieux de 2,5 millions d’années déjouait déjà les caprices du climat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Pluies, neige et temps instable... À quelle météo faut-il s’attendre cette semaine?

Articles les plus lus

1
Les dernières pluies peuvent-elles compenser des années de déficit hydrique?
2
Regragui et la théorie du bouc émissaire
3
Le tant attendu zoo de Aïn Sebaâ fait ce mardi son grand retour, pour le plus grand bonheur des Casablancais
4
Routes, parkings, infrastructures maritimes: Casablanca a multiplié ses grands chantiers en 2025
5
Carburants: le gasoil sous les 10 dirhams pour la première fois depuis 2021
6
Les barrages gagnent 409 millions de m³ d’eau en quatre jours, le taux de remplissage grimpe à 36%
7
Gratuité
8
Face au pic de fin d’année et à la CAN 2025, Royal Air Maroc renforce sa flotte avec quatre Airbus A320
Revues de presse

Voir plus