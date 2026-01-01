Météo. Températures en hausse sur le Royaume ce jeudi 1er janvier, avec des pluies sur le Nord et un temps froid sur l’Atlas

Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas et les Hauts Plateaux orientaux.
– Pluies éparses sur l’extrême Nord-Ouest, le Rif, et localement sur le nord de l’Oriental.
– Temps passagèrement nuageux sur le nord des provinces du Sud.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre, la région de Tanger et le nord des provinces du Sud.
– Températures minimales de l’ordre de –01 à 05°C sur les reliefs de l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts Plateaux, de 10 à 15°C sur les provinces du Sud, le Souss, le Nord-Ouest et près des côtes, et de 05 à 10°C partout ailleurs.
– Températures en hausse.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du littoral atlantique et agitée localement entre Casablanca et Cap Ghir.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 1er janvier 2026:
– Oujda min 09 max 18
– Bouarfa min 03 max 14
– Al Hoceima min 09 max 16
– Tétouan min 08 max 15
– Sebta min 14 max 16
– Mellilia min 12 max 16
– Tanger min 13 max 17
– Kénitra min 13 max 20
– Rabat min 12 max 21
– Casablanca min 12 max 21
– El Jadida min 13 max 22
– Settat min 10 max 21
– Safi min 11 max 23
– Khouribga min 07 max 18
– Béni Mellal min 08 max 20
– Marrakech min 09 max 26
– Meknès min 08 max 19
– Fès min 09 max 17
– Ifrane min 03 max 10
– Taounate min 11 max 19
– Errachidia min 04 max 16
– Ouarzazate min 04 max 17
– Agadir min 13 max 25
– Essaouira min 12 max 22
– Laâyoune min 11 max 28
– Es-Semara min 11 max 28
– Dakhla min 13 max 24
– Aousserd min 13 max 28
– Lagouira min 14 max 25
– Midelt min 03 max 15.