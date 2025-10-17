Météo. Températures en hausse sur le Nord et les provinces du Sahara ce vendredi 17 octobre, et en légère baisse partout ailleurs

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Temps assez chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes, avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables avec ondées et risque d’orage sur le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 03/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, et de 16/20 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur l’extrême Nord-Ouest du Royaume et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 octobre 2025

– Oujda min 13 max 19

– Bouarfa min 12 max 22

– Al Hoceima min 16 max 24

– Tétouan min 17 max 22

– Sebta min 20 max 23

– Mellilia min 19 max 22

– Tanger min 20 max 26

– Kénitra min 17 max 31

– Rabat min 17 max 23

– Casablanca min 16 max 24

– El Jadida min 15 max 24

– Settat min 13 max 27

– Safi min 17 max 25

– Khouribga min 14 max 28

– Béni Mellal min 16 max 27

– Marrakech min 15 max 31

– Meknès min 15 max 27

– Fès min 17 max 28

– Ifrane min 09 max 20

– Taounate min 17 max 29

– Errachidia min 14 max 25

– Ouarzazate min 13 max 27

– Agadir min 18 max 23

– Essaouira min 15 max 23

– Laâyoune min 19 max 29

– Es-Semara min 18 max 29

– Dakhla min 19 max 25

– Aousserd min 18 max 33

– Lagouira min 19 max 27

– Midelt min 10 max 17.