Société

Météo. Températures en hausse sur le Nord et les provinces du Sahara ce vendredi 17 octobre, et en légère baisse partout ailleurs

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/10/2025 à 05h58

Temps assez chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes, avec formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Nuages instables avec ondées et risque d’orage sur le Nord de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.

– Températures minimales de l’ordre de 03/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, et de 16/20 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur l’extrême Nord-Ouest du Royaume et en légère baisse partout ailleurs.

– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Canicule: des villes marocaines parmi les plus chaudes de la planète

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 octobre 2025

Oujda min 13 max 19

Bouarfa min 12 max 22

Al Hoceima min 16 max 24

Tétouan min 17 max 22

Sebta min 20 max 23

Mellilia min 19 max 22

Tanger min 20 max 26

Kénitra min 17 max 31

Rabat min 17 max 23

Casablanca min 16 max 24

El Jadida min 15 max 24

Settat min 13 max 27

Safi min 17 max 25

Khouribga min 14 max 28

Béni Mellal min 16 max 27

Marrakech min 15 max 31

Meknès min 15 max 27

Fès min 17 max 28

Ifrane min 09 max 20

Taounate min 17 max 29

Errachidia min 14 max 25

Ouarzazate min 13 max 27

Agadir min 18 max 23

Essaouira min 15 max 23

Laâyoune min 19 max 29

Es-Semara min 18 max 29

Dakhla min 19 max 25

Aousserd min 18 max 33

Lagouira min 19 max 27

Midelt min 10 max 17.

Par Le360 (avec MAP)
Le 17/10/2025 à 05h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

À Genève, la planète au chevet de la pollution plastique

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: la parade «The Herds», une marche artistique pour la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: au Mexique des chaleurs extrêmes et mortelles pour les migrants qui cherchent à rejoindre les États-Unis

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: la double peine de la guerre et du changement climatique au Soudan

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: comment le bouleversement climatique entretient et alimente les maladies infectieuses

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: activités humaines et bouleversement climatique menacent les zones humides les mieux préservées d’Équateur

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

Articles les plus lus

1
Le chef de la diplomatie russe rappelle à l’Algérie ses frontières artificielles qu’elle doit à la colonisation française
2
Mondial U20: avec foi et gratitude, les Lionceaux de l’Atlas réagissent à leur qualification historique en finale
3
La diplomatie parallèle en action à Kampala: le Polisario de nouveau désavoué, l’Algérie isolée
4
Casablanca: l’ouverture du zoo de Aïn Sebaâ encore reportée, la colère gronde parmi les habitants
5
Mondial U20: la presse internationale salue l’exploit historique des Lionceaux de l’Atlas
6
Aéronautique. Comment (et pourquoi) le Maroc est devenu un pilier stratégique dans la chaîne de valeur de Safran
7
L’accord franco-algérien de 1968 coûte 2 milliards d’euros par an à la France, dévoile un rapport explosif
8
Les Lions de l’Atlas dans l’histoire: retour sur la folle série victorieuse du Maroc
Revues de presse

Voir plus