Météo. Températures en hausse sur le Nord et les provinces du Sahara ce vendredi 17 octobre, et en légère baisse partout ailleurs

Temps assez chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.
– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes atlantiques et méditerranéennes, avec formations brumeuses ou bruine par endroits.
– Nuages instables avec ondées et risque d’orage sur le Nord de l’Oriental.
– Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois.
– Températures minimales de l’ordre de 03/12 °C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, et de 16/20 °C partout ailleurs.
– Températures du jour en hausse sur l’extrême Nord-Ouest du Royaume et en légère baisse partout ailleurs.
– Mer peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, belle à peu agitée entre Tarfaya et Laâyoune, et peu agitée à agitée ailleurs.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 17 octobre 2025
– Oujda min 13 max 19
– Bouarfa min 12 max 22
– Al Hoceima min 16 max 24
– Tétouan min 17 max 22
– Sebta min 20 max 23
– Mellilia min 19 max 22
– Tanger min 20 max 26
– Kénitra min 17 max 31
– Rabat min 17 max 23
– Casablanca min 16 max 24
– El Jadida min 15 max 24
– Settat min 13 max 27
– Safi min 17 max 25
– Khouribga min 14 max 28
– Béni Mellal min 16 max 27
– Marrakech min 15 max 31
– Meknès min 15 max 27
– Fès min 17 max 28
– Ifrane min 09 max 20
– Taounate min 17 max 29
– Errachidia min 14 max 25
– Ouarzazate min 13 max 27
– Agadir min 18 max 23
– Essaouira min 15 max 23
– Laâyoune min 19 max 29
– Es-Semara min 18 max 29
– Dakhla min 19 max 25
– Aousserd min 18 max 33
– Lagouira min 19 max 27
– Midelt min 10 max 17.