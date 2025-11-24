Météo. Températures en baisse sur les plaines nord et centre et en légère hausse ailleurs ce lundi 24 novembre

Le jbel Zerhoun, au nord de Meknès. La ville de Moulay Idriss Zerhoun, nommée ainsi d'après Idriss Iᵉʳ, fondateur de la dynastie idrisside, et inhumé en ce lieu en l'an 791, est située sur cette montagne de la chaîne du Rif . DR

- Temps assez froid en matinée, avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées ou gouttes éparses sur les provinces sahariennes.

- Passages nuageux assez denses la nuit sur la région de Tanger et Loukkoss.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, la rive méditerranéenne et l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -3/4°C sur l’Atlas, l’Oriental, le Rif et localement sur le Gharb, les plaines nord et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 18/23°C sur le Centre du pays, le Sud et le Nord des provinces sud, de 11/17°C près des côtes atlantiques centre et sur le reste des provinces sud, et 4/10°C de partout ailleurs.

- Températures journalières en baisse sur les plaines nord et centre et l’Est des provinces sud, et en légère hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée localement agitée à forte en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 24 novembre 2025:

– Oujda min 9 max 21

– Bouarfa min 2 max 20

– Al Hoceima min 7 max 18

– Tétouan min 10 max 17

– Sebta min 15 max 19

– Mellilia min 12 max 18

– Tanger min 8 max 18

– Kénitra min 7 max 20

– Rabat min 9 max 19

– Casablanca min 10 max 19

– El Jadida min 7 max 20

– Settat min 6 max 20

– Safi min 7 max 23

– Khouribga min 6 max 21

– Béni Mellal min 10 max 23

– Marrakech min 10 max 28

– Meknès min 7 max 19

– Fès min 6 max 19

– Ifrane min 5 max 13

– Taounate min 7 max 19

– Errachidia min 6 max 21

– Ouarzazate min 6 max 23

– Agadir min 16 max 27

– Essaouira min 13 max 23

– Laâyoune min 15 max 33

– Es-Semara min 16 max 30

– Dakhla min 18 max 29

– Aousserd min 19 max 27

– Lagouira min 18 max 26

– Midelt min 7 max 17