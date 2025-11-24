Société

Météo. Températures en baisse sur les plaines nord et centre et en légère hausse ailleurs ce lundi 24 novembre

Le jbel Zerhoun, au nord de Meknès. La ville de Moulay Idriss Zerhoun, nommée ainsi d'après Idriss Iᵉʳ, fondateur de la dynastie idrisside, et inhumé en ce lieu en l'an 791, est située sur cette montagne de la chaîne du Rif. 

Le jbel Zerhoun, au nord de Meknès. La ville de Moulay Idriss Zerhoun, nommée ainsi d'après Idriss Iᵉʳ, fondateur de la dynastie idrisside, et inhumé en ce lieu en l'an 791, est située sur cette montagne de la chaîne du Rif .

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 24 novembre 2025:

- Temps assez froid en matinée, avec gelée sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées ou gouttes éparses sur les provinces sahariennes.

- Passages nuageux assez denses la nuit sur la région de Tanger et Loukkoss.

- Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, la rive méditerranéenne et l’Atlas.

- Température minimale de l’ordre de -3/4°C sur l’Atlas, l’Oriental, le Rif et localement sur le Gharb, les plaines nord et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 18/23°C sur le Centre du pays, le Sud et le Nord des provinces sud, de 11/17°C près des côtes atlantiques centre et sur le reste des provinces sud, et 4/10°C de partout ailleurs.

- Températures journalières en baisse sur les plaines nord et centre et l’Est des provinces sud, et en légère hausse ailleurs.

- Mer peu agitée à agitée localement agitée à forte en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 24 novembre 2025:

Oujda min 9 max 21

Bouarfa min 2 max 20

Al Hoceima min 7 max 18

Tétouan min 10 max 17

Sebta min 15 max 19

Mellilia min 12 max 18

Tanger min 8 max 18

Kénitra min 7 max 20

Rabat min 9 max 19

Casablanca min 10 max 19

El Jadida min 7 max 20

Settat min 6 max 20

Safi min 7 max 23

Khouribga min 6 max 21

Béni Mellal min 10 max 23

Marrakech min 10 max 28

Meknès min 7 max 19

Fès min 6 max 19

Ifrane min 5 max 13

Taounate min 7 max 19

Errachidia min 6 max 21

Ouarzazate min 6 max 23

Agadir min 16 max 27

Essaouira min 13 max 23

Laâyoune min 15 max 33

Es-Semara min 16 max 30

Dakhla min 18 max 29

Aousserd min 19 max 27

Lagouira min 18 max 26

Midelt min 7 max 17

