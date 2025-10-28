Société

Météo. Températures en baisse sur les côtes nord, sud et l’ouest de la Méditerranée ce mardi 28 octobre, et stables partout ailleurs

La vallée des gorges du Dadès, entre les douars de Boulemane et M'semrir (Souss-Massa) est longue de 25 km. Ses premiers habitants s'y sont installés pour la plupart au milieu du XIXe siècle, et venaient de centres urbains alentour, à l'époque de gros bourgs: Ouarzazate, Zagora, etc.

La vallée des gorges du Dadès, entre les douars de Boulemane et M'semrir (Souss-Massa) est longue de 25 km. Ses premiers habitants s'y sont installés pour la plupart au milieu du XIXe siècle, et venaient de centres urbains alentour, à l'époque de gros bourgs: Ouarzazate, Zagora, etc. . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mardi 28 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/10/2025 à 05h55

- Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif et les plaines atlantiques Nord.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes avec formations brumeuses par endroits.

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur Doukkala, Abda, l’Ouest de la méditerranée et les côtes Sud et en légère hausse à stable partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 28 octobre 2025 :

Oujda min 15 max 31

Bouarfa min 11 max 25

Al Hoceima min 16 max 25

Tétouan min 17 max 21

Sebta min 18 max 21

Mellilia min 18 max 22

Tanger min 18 max 24

Kénitra min 16 max 25

Rabat min 18 max 25

Casablanca min 17 max 27

El Jadida min 16 max 23

Settat min 16 max 28

Safi min 16 max 25

Khouribga min 18 max 27

Béni Mellal min 16 max 28

Marrakech min 16 max 31

Meknès min 16 max 28

Fès min 15 max 27

Ifrane min 10 max 21

Taounate min 20 max 30

Errachidia min 13 max 28

Ouarzazate min 10 max 28

Agadir min 16 max 24

Essaouira min 16 max 26

Laâyoune min 16 max 29

Es-Semara min 19 max 35

Dakhla min 18 max 28

Aousserd min 25 max 40

Lagouira min 20 max 31

Midelt min 9 max 24

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/10/2025 à 05h55
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Climat: l’UE met enfin son objectif 2040 sur la table

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Rabat abrite le premier colloque d’Afrique sur la palynologie, science de la végétation et du climat

Lifestyle | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Lifestyle

Protection des océans: pourquoi adopter les crèmes solaires nouvelle génération cet été

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans profonds, une destruction irréversible

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Océans en péril: les dirigeants du monde attendus à Nice pour sauver la planète

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: plus dangereux et fréquents, les événements climatiques extrêmes défient le Brésil

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Planète: les inondations dévastatrices illustrent un autre effet du réchauffement climatique

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Des milliers de milliards de dollars évaporés: ce que coûte le changement climatique à la planète

Articles les plus lus

1
«Règlement définitif» du conflit sur le Sahara: Washington persiste et signe
2
Casablanca: le célèbre restaurant La Véranda d’Aïn Diab démoli sur décision de justice
3
Sécurité hydrique: le barrage Sidi Abou achévé à 97%, les premières eaux attendues fin 2025
4
Résidus de pesticides dans les tomates marocaines: l’UFC-Que choisir alerte, l’ONSSA rassure
5
Station terminus pour les séparatistes d’Alger
6
L’Étranger
7
Territoires tunisiens spoliés par l’Algérie: genèse des revendications contemporaines
8
Fatwa sur la zakat: tout ce qu’il faut savoir avec Lahcen Sguenfle, président du Conseil des oulémas de Skhirate-Témara
Revues de presse

Voir plus