Météo. Températures en baisse sur les côtes nord, sud et l’ouest de la Méditerranée ce mardi 28 octobre, et stables partout ailleurs

- Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif et les plaines atlantiques Nord.
- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes avec formations brumeuses par endroits.
- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.
- Rafales de vent assez fortes sur le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.
- Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sur Doukkala, Abda, l’Ouest de la méditerranée et les côtes Sud et en légère hausse à stable partout ailleurs.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 28 octobre 2025 :
– Oujda min 15 max 31
– Bouarfa min 11 max 25
– Al Hoceima min 16 max 25
– Tétouan min 17 max 21
– Sebta min 18 max 21
– Mellilia min 18 max 22
– Tanger min 18 max 24
– Kénitra min 16 max 25
– Rabat min 18 max 25
– Casablanca min 17 max 27
– El Jadida min 16 max 23
– Settat min 16 max 28
– Safi min 16 max 25
– Khouribga min 18 max 27
– Béni Mellal min 16 max 28
– Marrakech min 16 max 31
– Meknès min 16 max 28
– Fès min 15 max 27
– Ifrane min 10 max 21
– Taounate min 20 max 30
– Errachidia min 13 max 28
– Ouarzazate min 10 max 28
– Agadir min 16 max 24
– Essaouira min 16 max 26
– Laâyoune min 16 max 29
– Es-Semara min 19 max 35
– Dakhla min 18 max 28
– Aousserd min 25 max 40
– Lagouira min 20 max 31
– Midelt min 9 max 24