Météo. Températures en baisse sur les côtes nord, sud et l’ouest de la Méditerranée ce mardi 28 octobre, et stables partout ailleurs

La vallée des gorges du Dadès, entre les douars de Boulemane et M'semrir (Souss-Massa) est longue de 25 km. Ses premiers habitants s'y sont installés pour la plupart au milieu du XIXe siècle, et venaient de centres urbains alentour, à l'époque de gros bourgs: Ouarzazate, Zagora, etc. . DR

- Temps passagèrement nuageux avec quelques ondées éparses par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif et les plaines atlantiques Nord.

- Nuages bas matinaux et nocturnes sur les côtes avec formations brumeuses par endroits.

- Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes.

- Rafales de vent assez fortes sur le Sud des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

- Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sur Doukkala, Abda, l’Ouest de la méditerranée et les côtes Sud et en légère hausse à stable partout ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mardi 28 octobre 2025 :

– Oujda min 15 max 31

– Bouarfa min 11 max 25

– Al Hoceima min 16 max 25

– Tétouan min 17 max 21

– Sebta min 18 max 21

– Mellilia min 18 max 22

– Tanger min 18 max 24

– Kénitra min 16 max 25

– Rabat min 18 max 25

– Casablanca min 17 max 27

– El Jadida min 16 max 23

– Settat min 16 max 28

– Safi min 16 max 25

– Khouribga min 18 max 27

– Béni Mellal min 16 max 28

– Marrakech min 16 max 31

– Meknès min 16 max 28

– Fès min 15 max 27

– Ifrane min 10 max 21

– Taounate min 20 max 30

– Errachidia min 13 max 28

– Ouarzazate min 10 max 28

– Agadir min 16 max 24

– Essaouira min 16 max 26

– Laâyoune min 16 max 29

– Es-Semara min 19 max 35

– Dakhla min 18 max 28

– Aousserd min 25 max 40

– Lagouira min 20 max 31

– Midelt min 9 max 24