Météo. Températures en baisse dans l'ensemble ce mardi 3 mars, avec des averses sur de nombreuses régions

Voici les prévisions météorologiques pour le mardi 3 mars, établies par la Direction générale de la météorologie:

Le 03/03/2026 à 06h55

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Averses orageuses avec risque de grêle sur le Tangérois, l’ouest de la Méditerranée, le Rif, Loukkos, le Saiss, le Gharb, l’Atlas, le Souss, les plaines atlantiques centre et le nord des provinces du Sud.

- Pluies ou averses sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Oulmès, les plateaux de phosphates, les plaines atlantiques nord, le Sud-Est et le nord de l’Oriental.

- Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est, les provinces du Sud, le Souss et les côtes centre.

- Vent de sable sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est el le nord des provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -3/5°C sur l’Atlas, de 4/9°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 12/15°C sur le Tangérois, le Gharb, le Saiss, la rive méditerranéenne, le Souss, les côtes sud, l’intérieur des provinces du Sud, l’extrême sud-est et localement sur les plaines intérieures centre et de 9/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur l’est de la Méditerranée et l’Oriental et en baisse ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Tempête de sable au Maroc: les explications de la Direction générale de la météorologie

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 3 mars 2026:

Oujda min 10 max 20

Bouarfa min 9 max 18

Al Hoceima min 12 max 15

Tétouan min 12 max 15

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 14 max 16

Tanger min 14 max 18

Kénitra min 11 max 18

Rabat min 12 max 17

Casablanca min 14 max 17

El Jadida min 12 max 17

Settat min 10 max 17

Safi min 12 max 17

Khouribga min 5 max 15

Béni Mellal min 6 max 16

Marrakech min 9 max 19

Meknès min 8 max 20

Fès min 10 max 21

Ifrane min 4 max 10

Taounate min 11 max 19

Errachidia min 9 max 19

Ouarzazate min 4 max 20

Agadir min 14 max 20

Essaouira min 14 max 17

Laâyoune min 13 max 21

Es-Semara min 13 max 24

Dakhla min 15 max 20

Aousserd min 10 max 24

Lagouira min 13 max 24

Midelt min 3 max 16

