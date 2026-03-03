Météo. Températures en baisse dans l’ensemble ce mardi 3 mars, avec des averses sur de nombreuses régions

- Temps assez froid durant la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux.

- Averses orageuses avec risque de grêle sur le Tangérois, l’ouest de la Méditerranée, le Rif, Loukkos, le Saiss, le Gharb, l’Atlas, le Souss, les plaines atlantiques centre et le nord des provinces du Sud.

- Pluies ou averses sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, Oulmès, les plateaux de phosphates, les plaines atlantiques nord, le Sud-Est et le nord de l’Oriental.

- Chute de neige sur les Haut et Moyen Atlas.

- Rafales de vent assez fortes sur le Tangérois, la Méditerranée, l’Atlas, l’Oriental, le Sud-Est, les provinces du Sud, le Souss et les côtes centre.

- Vent de sable sur le sud de l’Oriental, le Sud-Est el le nord des provinces du Sud.

- Températures minimales de l’ordre de -3/5°C sur l’Atlas, de 4/9°C sur le Rif, le Sud-Est et les Hauts plateaux, de 12/15°C sur le Tangérois, le Gharb, le Saiss, la rive méditerranéenne, le Souss, les côtes sud, l’intérieur des provinces du Sud, l’extrême sud-est et localement sur les plaines intérieures centre et de 9/12°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur l’est de la Méditerranée et l’Oriental et en baisse ailleurs.

- Mer agitée à forte en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, forte à très forte entre Mehdia et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 3 mars 2026:

– Oujda min 10 max 20

– Bouarfa min 9 max 18

– Al Hoceima min 12 max 15

– Tétouan min 12 max 15

– Sebta min 14 max 16

– Mellilia min 14 max 16

– Tanger min 14 max 18

– Kénitra min 11 max 18

– Rabat min 12 max 17

– Casablanca min 14 max 17

– El Jadida min 12 max 17

– Settat min 10 max 17

– Safi min 12 max 17

– Khouribga min 5 max 15

– Béni Mellal min 6 max 16

– Marrakech min 9 max 19

– Meknès min 8 max 20

– Fès min 10 max 21

– Ifrane min 4 max 10

– Taounate min 11 max 19

– Errachidia min 9 max 19

– Ouarzazate min 4 max 20

– Agadir min 14 max 20

– Essaouira min 14 max 17

– Laâyoune min 13 max 21

– Es-Semara min 13 max 24

– Dakhla min 15 max 20

– Aousserd min 10 max 24

– Lagouira min 13 max 24

– Midelt min 3 max 16