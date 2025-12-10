Météo. Températures en baisse ce mercredi 10 décembre, avec un temps froid sur les reliefs

La ville de Midelt, avec les montagnes de l'Atlas en arrière plan.

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses pouvant être orageuses par moments et par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, le Rif et l’Atlas.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Sud-Est avec pluies éparses par moments à partir de l’après-midi.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 1900 mètres.

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes atlantiques Nord et Centre et le Rif occidental.

- Température minimale de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, le Rif, les versants sud-est et les Hauts plateaux, de 09/16°C sur les plaines atlantiques Nord et Centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, Rhamna, le Souss, les provinces sahariennes et la Méditerranée et de 05/10°C partout ailleurs.

- Tendance de la température vers la baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 10 décembre 2025:

— Oujda min 9 max 21

— Bouarfa min 4 max 16

— Al Hoceima min 9 max 15

— Tétouan min 9 max 15

— Sebta min 14 max 16

— Mellilia min 10 max 16

— Tanger min 13 max 15

— Kénitra min 11 max 15

— Rabat min 11 max 17

— Casablanca min 12 max 18

— El Jadida min 12 max 18

— Settat min 10 max 13

— Safi min 12 max 18

— Khouribga min 7 max 12

— Béni Mellal min 9 max 16

— Marrakech min 10 max 18

— Meknès min 9 max 13

— Fès min 8 max 13

— Ifrane min 3 max 5

— Taounate min 9 max 13

— Errachidia min 5 max 15

— Ouarzazate min 4 max 12

— Agadir min 13 max 20

— Essaouira min 10 max 17

— Laâyoune min 10 max 26

— Es-Semara min 10 max 26

— Dakhla min 14 max 24

— Aousserd min 13 max 27

— Lagouira min 14 max 27

— Midelt min 4 max 10