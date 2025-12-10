Société

Météo. Températures en baisse ce mercredi 10 décembre, avec un temps froid sur les reliefs

La ville de Midelt, avec les montagnes de l'Atlas en arrière plan.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 10 décembre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/12/2025 à 05h57

- Passages nuageux denses avec pluies ou averses pouvant être orageuses par moments et par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmes, le Rif et l’Atlas.

- Ciel passagèrement nuageux sur le Sud-Est avec pluies éparses par moments à partir de l’après-midi.

- Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas au-delà de 1900 mètres.

- Temps assez froid sur les reliefs, le Sud-Est et les Hauts plateaux, avec gelée matinale et nocturne.

- Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes atlantiques Nord et Centre et le Rif occidental.

- Température minimale de l’ordre de -02/05°C sur l’Atlas, le Rif, les versants sud-est et les Hauts plateaux, de 09/16°C sur les plaines atlantiques Nord et Centre, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, Rhamna, le Souss, les provinces sahariennes et la Méditerranée et de 05/10°C partout ailleurs.

- Tendance de la température vers la baisse.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Alerte sur une invasion de criquets pèlerins dans le sud du Maroc

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 10 décembre 2025:

Oujda min 9 max 21

Bouarfa min 4 max 16

Al Hoceima min 9 max 15

Tétouan min 9 max 15

Sebta min 14 max 16

Mellilia min 10 max 16

Tanger min 13 max 15

Kénitra min 11 max 15

Rabat min 11 max 17

Casablanca min 12 max 18

El Jadida min 12 max 18

Settat min 10 max 13

Safi min 12 max 18

Khouribga min 7 max 12

Béni Mellal min 9 max 16

Marrakech min 10 max 18

Meknès min 9 max 13

Fès min 8 max 13

Ifrane min 3 max 5

Taounate min 9 max 13

Errachidia min 5 max 15

Ouarzazate min 4 max 12

Agadir min 13 max 20

Essaouira min 10 max 17

Laâyoune min 10 max 26

Es-Semara min 10 max 26

Dakhla min 14 max 24

Aousserd min 13 max 27

Lagouira min 14 max 27

Midelt min 4 max 10



