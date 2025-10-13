Météo. Températures du jour en hausse sur le Royaume, ce lundi 13 octobre

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles. . DR

- Formations brumeuses par endroits sur les cotes nord et centre la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux sur la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes avec bruine locale.

- Température minimale de l’ordre de 8/14°c sur l’atlas et de 14/20°c partout ailleurs.

- Températures du jour en légère hausse.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée localement, peu agitée à agitée au Sud de Cap Barbas.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 octobre 2025:

– Oujda min 18 max 34

– Bouarfa min 15 max 29

– Al Hoceima min 18 max 25

– Tétouan min 18 max 25

– Sebta min 19 max 23

– Mellilia min 20 max 24

– Tanger min 19 max 28

– Kénitra min 18 max 25

– Rabat min 18 max 24

– Casablanca min 18 max 25

– El Jadida min 18 max 25

– Settat min 16 max 29

– Safi min 17 max 29

– Khouribga min 14 max 30

– Béni Mellal min 17 max 30

– Marrakech min 15 max 32

– Meknès min 17 max 29

– Fès min 18 max 31

– Ifrane min 13 max 25

– Taounate min 20 max 33

– Errachidia min 17 max 30

– Ouarzazate min 13 max 31

– Agadir min 15 max 22

– Essaouira min 16 max 24

– Laâyoune min 15 max 30

– Es-Semara min 18 max 29

– Dakhla min 17 max 24

– Aousserd min 19 max 38

– Lagouira min 17 max 26

– Midelt min 14 max 27