Météo. Températures du jour en hausse sur le Royaume, ce lundi 13 octobre

Oulmès Tarmilate (Moyen Atlas). La région est réputée pour ses eaux minérales, ses fruits: pommes, poires, pêches, cerises etc. Connue pour ses chênes séculaires, son écosystème est menacé par l'exploitation abusive de ses ressources naturelles.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 octobre 2025:

Le 13/10/2025 à 05h58

- Formations brumeuses par endroits sur les cotes nord et centre la matinée et la nuit.

- Ciel passagèrement nuageux sur la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes avec bruine locale.

- Température minimale de l’ordre de 8/14°c sur l’atlas et de 14/20°c partout ailleurs.

- Températures du jour en légère hausse.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée localement, peu agitée à agitée au Sud de Cap Barbas.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 octobre 2025:

Oujda min 18 max 34

Bouarfa min 15 max 29

Al Hoceima min 18 max 25

Tétouan min 18 max 25

Sebta min 19 max 23

Mellilia min 20 max 24

Tanger min 19 max 28

Kénitra min 18 max 25

Rabat min 18 max 24

Casablanca min 18 max 25

El Jadida min 18 max 25

Settat min 16 max 29

Safi min 17 max 29

Khouribga min 14 max 30

Béni Mellal min 17 max 30

Marrakech min 15 max 32

Meknès min 17 max 29

Fès min 18 max 31

Ifrane min 13 max 25

Taounate min 20 max 33

Errachidia min 17 max 30

Ouarzazate min 13 max 31

Agadir min 15 max 22

Essaouira min 16 max 24

Laâyoune min 15 max 30

Es-Semara min 18 max 29

Dakhla min 17 max 24

Aousserd min 19 max 38

Lagouira min 17 max 26

Midelt min 14 max 27

#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

