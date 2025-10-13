Météo. Températures du jour en hausse sur le Royaume, ce lundi 13 octobre

- Formations brumeuses par endroits sur les cotes nord et centre la matinée et la nuit.
- Ciel passagèrement nuageux sur la rive méditerranéenne et le nord-ouest des provinces sahariennes avec bruine locale.
- Température minimale de l’ordre de 8/14°c sur l’atlas et de 14/20°c partout ailleurs.
- Températures du jour en légère hausse.
- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, belle à peu agitée au Nord de Mehdia et peu agitée localement, peu agitée à agitée au Sud de Cap Barbas.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 13 octobre 2025:
– Oujda min 18 max 34
– Bouarfa min 15 max 29
– Al Hoceima min 18 max 25
– Tétouan min 18 max 25
– Sebta min 19 max 23
– Mellilia min 20 max 24
– Tanger min 19 max 28
– Kénitra min 18 max 25
– Rabat min 18 max 24
– Casablanca min 18 max 25
– El Jadida min 18 max 25
– Settat min 16 max 29
– Safi min 17 max 29
– Khouribga min 14 max 30
– Béni Mellal min 17 max 30
– Marrakech min 15 max 32
– Meknès min 17 max 29
– Fès min 18 max 31
– Ifrane min 13 max 25
– Taounate min 20 max 33
– Errachidia min 17 max 30
– Ouarzazate min 13 max 31
– Agadir min 15 max 22
– Essaouira min 16 max 24
– Laâyoune min 15 max 30
– Es-Semara min 18 max 29
– Dakhla min 17 max 24
– Aousserd min 19 max 38
– Lagouira min 17 max 26
– Midelt min 14 max 27