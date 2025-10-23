Météo. Températures du jour en hausse sur la majorité du Royaume en ce jeudi 23 octobre

Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre ainsi que sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est et les plaines de Tadla et Rhamna.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, entre Nouaceur et Safi.
– Températures minimales de l’ordre de 07 à 12 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20 à 26 °C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14 à 20 °C ailleurs.
– Températures du jour en hausse sur la majorité du Royaume.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Planète: près de 80% des populations pauvres dans le monde confrontées aux aléas climatiques, selon l’ONU
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 23 octobre 2025
– Oujda min 15 max 31
– Bouarfa min 12 max 30
– Al Hoceima min 17 max 27
– Tétouan min 16 max 29
– Sebta min 19 max 25
– Mellilia min 19 max 24
– Tanger min 19 max 26
– Kénitra min 17 max 26
– Rabat min 17 max 26
– Casablanca min 18 max 23
– El Jadida min 19 max 24
– Settat min 16 max 29
– Safi min 17 max 30
– Khouribga min 13 max 31
– Béni Mellal min 18 max 32
– Marrakech min 16 max 35
– Meknès min 15 max 29
– Fès min 15 max 30
– Ifrane min 09 max 26
– Taounate min 16 max 32
– Errachidia min 17 max 32
– Ouarzazate min 15 max 31
– Agadir min 17 max 22
– Essaouira min 15 max 26
– Laâyoune min 18 max 29
– Es-Semara min 16 max 32
– Dakhla min 13 max 29
– Aousserd min 26 max 40
– Lagouira min 19 max 33
– Midelt min 12 max 28.