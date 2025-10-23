Société

Météo. Températures du jour en hausse sur la majorité du Royaume en ce jeudi 23 octobre

Chefchaouen, petite ville des montagnes du Rif, réputée pour ses pittoresques maisons peintes en bleu, qui lui donnent un aspect unique au monde.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 23 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 23/10/2025 à 05h59

Nuages bas assez denses avec formations brumeuses par endroits sur les plaines atlantiques Nord et Centre ainsi que sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps relativement chaud sur l’extrême Sud des provinces sahariennes, l’extrême Sud-Est et les plaines de Tadla et Rhamna.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, entre Nouaceur et Safi.

– Températures minimales de l’ordre de 07 à 12 °C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 20 à 26 °C sur l’extrême Sud des provinces sahariennes et de 14 à 20 °C ailleurs.

– Températures du jour en hausse sur la majorité du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour jeudi 23 octobre 2025

Oujda min 15 max 31

Bouarfa min 12 max 30

Al Hoceima min 17 max 27

Tétouan min 16 max 29

Sebta min 19 max 25

Mellilia min 19 max 24

Tanger min 19 max 26

Kénitra min 17 max 26

Rabat min 17 max 26

Casablanca min 18 max 23

El Jadida min 19 max 24

Settat min 16 max 29

Safi min 17 max 30

Khouribga min 13 max 31

Béni Mellal min 18 max 32

Marrakech min 16 max 35

Meknès min 15 max 29

Fès min 15 max 30

Ifrane min 09 max 26

Taounate min 16 max 32

Errachidia min 17 max 32

Ouarzazate min 15 max 31

Agadir min 17 max 22

Essaouira min 15 max 26

Laâyoune min 18 max 29

Es-Semara min 16 max 32

Dakhla min 13 max 29

Aousserd min 26 max 40

Lagouira min 19 max 33

Midelt min 12 max 28.

