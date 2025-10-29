Société

Météo. Pluies sur le nord et l’Atlas ce mercredi 29 octobre, et températures en baisse

Le long de la rivière Draa

Le long de la rivière Draa . DR

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 29 octobre 2025:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/10/2025 à 05h55

- Pluies par moments et par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif, l’Atlas et les plaines atlantiques Nord.

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur les côtes Centres et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Hauts plateaux orientaux, les Haut et Moyen Atlas, les côtes Nord et le Rif.

- Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sensible.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte le matin au Nord d’Essaouira.

Lire aussi : Climat: l’Union européenne face au dilemme entre ambitions vertes et protection industrielle

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 29 octobre 2025 :

Oujda min 18 max 26

Bouarfa min 14 max 22

Al Hoceima min 18 max 24

Tétouan min 16 max 25

Sebta min 19 max 23

Mellilia min 19 max 23

Tanger min 19 max 24

Kénitra min 18 max 26

Rabat min 18 max 27

Casablanca min 19 max 25

El Jadida min 19 max 24

Settat min 17 max 26

Safi min 19 max 23

Khouribga min 15 max 23

Béni Mellal min 16 max 20

Marrakech min 17 max 26

Meknès min 17 max 25

Fès min 17 max 25

Ifrane min 10 max 16

Taounate min 17 max 26

Errachidia min 16 max 26

Ouarzazate min 14 max 25

Agadir min 18 max 22

Essaouira min 19 max 23

Laâyoune min 19 max 27

Es-Semara min 20 max 30

Dakhla min 18 max 25

Aousserd min 23 max 36

Lagouira min 19 max 27

Midelt min 10 max 22

