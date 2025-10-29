Météo. Pluies sur le nord et l’Atlas ce mercredi 29 octobre, et températures en baisse

- Pluies par moments et par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif, l’Atlas et les plaines atlantiques Nord.
- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur les côtes Centres et l’Oriental.
- Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Hauts plateaux orientaux, les Haut et Moyen Atlas, les côtes Nord et le Rif.
- Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.
- Température du jour en baisse sensible.
- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte le matin au Nord d’Essaouira.
Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 29 octobre 2025 :
– Oujda min 18 max 26
– Bouarfa min 14 max 22
– Al Hoceima min 18 max 24
– Tétouan min 16 max 25
– Sebta min 19 max 23
– Mellilia min 19 max 23
– Tanger min 19 max 24
– Kénitra min 18 max 26
– Rabat min 18 max 27
– Casablanca min 19 max 25
– El Jadida min 19 max 24
– Settat min 17 max 26
– Safi min 19 max 23
– Khouribga min 15 max 23
– Béni Mellal min 16 max 20
– Marrakech min 17 max 26
– Meknès min 17 max 25
– Fès min 17 max 25
– Ifrane min 10 max 16
– Taounate min 17 max 26
– Errachidia min 16 max 26
– Ouarzazate min 14 max 25
– Agadir min 18 max 22
– Essaouira min 19 max 23
– Laâyoune min 19 max 27
– Es-Semara min 20 max 30
– Dakhla min 18 max 25
– Aousserd min 23 max 36
– Lagouira min 19 max 27
– Midelt min 10 max 22