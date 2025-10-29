Météo. Pluies sur le nord et l’Atlas ce mercredi 29 octobre, et températures en baisse

Le long de la rivière Draa . DR

- Pluies par moments et par endroits sur le Nord-Ouest du pays, le Rif, l’Atlas et les plaines atlantiques Nord.

- Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur les côtes Centres et l’Oriental.

- Rafales de vent assez fortes à fortes sur les Hauts plateaux orientaux, les Haut et Moyen Atlas, les côtes Nord et le Rif.

- Températures minimales de l’ordre de 05/11°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/25°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 12/18°C partout ailleurs.

- Température du jour en baisse sensible.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée, agitée à forte sur le Détroit et peu agitée à agitée, devenant agitée à forte le matin au Nord d’Essaouira.

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour mercredi 29 octobre 2025 :

– Oujda min 18 max 26

– Bouarfa min 14 max 22

– Al Hoceima min 18 max 24

– Tétouan min 16 max 25

– Sebta min 19 max 23

– Mellilia min 19 max 23

– Tanger min 19 max 24

– Kénitra min 18 max 26

– Rabat min 18 max 27

– Casablanca min 19 max 25

– El Jadida min 19 max 24

– Settat min 17 max 26

– Safi min 19 max 23

– Khouribga min 15 max 23

– Béni Mellal min 16 max 20

– Marrakech min 17 max 26

– Meknès min 17 max 25

– Fès min 17 max 25

– Ifrane min 10 max 16

– Taounate min 17 max 26

– Errachidia min 16 max 26

– Ouarzazate min 14 max 25

– Agadir min 18 max 22

– Essaouira min 19 max 23

– Laâyoune min 19 max 27

– Es-Semara min 20 max 30

– Dakhla min 18 max 25

– Aousserd min 23 max 36

– Lagouira min 19 max 27

– Midelt min 10 max 22