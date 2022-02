Plaine du Saïss, près de Fès. Au loin, le jbel Zalagh, et les premières montagnes du Rif. Dans cette vaste et fertile plaine, oliviers, orangers, céréales, vigne et diverses plantes maraîchères sont cultivés sur 2.211 kilomètres carrés.

© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 27 février 2022, établies par la Direction générale de la météorologie.

- Pluies et averses parfois orageuses dans le Tafilalet, les montagnes de l’Atlas, et leur région ouest voisine: de la plaine du Saïss, aux plateaux de Zaïane et du Tadla, de même que dans les plaines du Haouz et du Souss. L’Oriental et le bassin des Ouled Abdoun sont également concernés.

- Chutes de neige dans les Haut et Moyen Atlas.

- Pluies par endroits en Méditerranée, dans le Rif, les plaines du Gharb, de la Chaouia et la partie de la plaine du Souss proche de l’Atlatique, ainsi que dans le nord des Provinces du Sud.

- Temps relativement froid ce matin et la nuit suivante dans l’Atlas et les montagnes du Rif.

- Rafales de vent plutôt fortes vers Tanger, ainsi que dans les côtes proches du Souss et dans le sud du pays.

- Les maximales seront en légère baisse ce jour.

- Mer agitée à forte en Méditerranée et dans le détroit, peu agitée à agitée entre le cap Spartel et Mehdia et agitée à forte ailleurs dans les côtes marocaines.

- Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du dimanche 27 février 2022.



Oujda : min (+11°C) ; max (+15°C)

Bouarfa : min (+11°C) ; max (+25°C)

Al Hoceïma : min (+12°C) ; max (+15°C)

Tétouan : min (+12°C) ; max (+14°C)

Sebta : min (+13°C) ; max (+17°C)

Melilla : min (+12°C) ; max (+14°C)

Tanger : min (+13°C) ; max (+17°C)

Kénitra : min (+13°C) ; max (+22°C)

Rabat : min (+12°C) ; max (+20°C)

Casablanca : min (+15°C) ; max (+19°C)

El Jadida : min (+15°C) ; max (+19°C)

Settat : min (+12°C) ; max (+19°C)

Safi : min (+15°C) ; max (+21°C)

Khouribga : min (+12°C) ; max (+19°C)

Beni Mellal : min (+12°C) ; max (+16°C)

Marrakech : min (+13°C) ; max (+19°C)

Meknès : min (+12°C) ; max (+23°C)

Fès : min (+11°C) ; max (+19°C)

Ifrane : min (+7°C) ; max (+12°C)

Taounate : min (+13°C) ; max (+21°C)

Errachidia : min (+11°C) ; max (+14°C)

Ouarzazate : min (+9°C) ; max (+14°C)

Agadir : min (+16°C) ; max (+25°C)

Essaouira : min (+16°C) ; max (+23°C)

Laâyoune : min (+15°C) ; max (+24°C)

Smara : min (+15°C) ; max (+24°C)

Dakhla : min (+16°C) ; max (+22°C)

Aousserd : min (+13°C) ; max (+24°C)

Lagouira : min (+16°C) ; max (+25°C).